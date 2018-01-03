賴揆調整戰力 農曆年前後改組

2018年01月03日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德在年終記者會後透露，本月起將聽取閣員新年度的業務報告，此舉有如面試閣員適任與否，將決定改組幅度。據了解，賴揆將以「長中繼」的格局，擘劃施政重心，改組時間點將在2月中旬農曆年前後。

3個月磨合期已過 需調整陣容

賴揆去年9月8日上任，當時蔡政府民調低迷，為求施政穩定，獨自一人自台南北上，僅將副閣揆與祕書長更換為施俊吉及卓榮泰，部份政委配合調整外，其餘閣員幾乎皆是前閣揆林全舊部屬。賴清德不急著換人，先運作3個月，再檢視是否有閣員放錯位置，機動調整。

賴清德曾有一喻「自己就像中繼投手」，他的個性沉穩，更像具備抗壓性的長中繼，要將前任留下的「敗戰處理」局面扭轉為「維持領先」，閣員必須具強烈企圖心，跟得上投手步調，不論是攻擊、守備，在3個月磨合期後，有必要適度調整陣容，務求棒棒強棒，才能揮棒、上壘，進而得點取分。

據了解，本次內閣改組的主要部會包括勞動部、內政部、財政部等部會。本周五立院臨時會開議，預料民進黨團將以優勢席位完成勞基法再修正案，之後勞動部長林美珠若以健康因素請辭，賴揆即使愛才，恐怕也無法拒絕。

內政部長葉俊榮學者性格，多次遭到綠營質疑，近期處理婦聯會案時，綠委不滿歹戲拖棚，多次嚴辭批判葉包庇婦聯會，中了婦聯會緩兵之計，加上葉對警政、役政、宗教掌握不力，無法配合政策，極可能中箭落馬。

內政部長、勞長、財長恐更動

被點名為「老藍男」、林全財經幫的財長許虞哲，曾因兆豐銀行被美國重罰遭質疑不適任，待稅改相關法案在臨時會通過後，有綠委建議「許的階段性任務也算完成」。其次，諸如教育部長潘文忠因去年9月課綱審議黑箱爭議、綠營也不挺他，加上不熟悉體育界等因素，均遭列入觀察。

央行總裁彭淮南任期至2月25日，彭淮南已確定不留任，此一空缺將一併考量。至於外交、國防、兩岸，因屬於蔡英文總統職權，賴清德雖有想法，但會尊重總統職權，由蔡總統親自處斷。

(中國時報)