公費疫苗保護力剩3成！猜錯病毒株 今年恐是流感大年

2018年01月03日 04:10 中國時報 陳志祥 、 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

認識流感

疾管署自去年10月1日起開打600萬劑公費流感疫苗，民眾施打踴躍，至今僅剩14萬劑，但疾管署統計發現上周門、急診人次暴增24％，感染類流感人數逼近10萬大關，疾管署副署長莊人祥坦承「猜錯了流感病毒株」；台大感染科醫師黃立民提醒，由於病毒株猜錯，加上民眾對B流較無抵抗力，今年流感疫情應較嚴重，恐是「流感大年」。

一周就診人數 逼近10萬人

根據疾管署統計，台灣上周類流感門、急診共9萬7003人次，正式進入流感流行期。

公費流感疫苗施打率雖已高達97.7％，但是，在B流部分因猜錯正在流行的山形株，外界憂心B型流感將在暌違6年後再度爆發。

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，即使完全符合病毒株的疫苗也僅有6、7成保護力，此次公費疫苗具有交叉免疫能力，面對山形株B流仍有3、4成保護力。台灣今年B流感染與2011至2012年的大流行年一樣，當年同期有286例重症、32例死亡，但去年10月至今的流感季，僅67例重症、8例死亡，疫情並未特別嚴重。

醫生建議自費補打四價疫苗

中國附醫兒童感染科醫師黃高彬表示，B流山形株病毒今年突然猖獗起來，主要是2014年台灣施打公費疫苗包含山形株，往後3年都是以維多利亞株為主，不能說是疫苗猜錯，因為公費疫苗對維多利亞株有防護力，民眾感染沒有發病，才凸顯山形株嚴重。

榮新診所副院長潘俊伸說，無論山形株還是維多利亞株，都是B流的典型表現，而近期門診觀察發現，B流患者明顯比A流多；B流對免疫力差的民眾影響最大，尤以6歲以下的「小小孩」最明顯，但成人也不能輕忽。

臨床醫師建議，已經施打過公費流感疫苗的民眾，仍可自費施打四價疫苗，目前國內有國光、葛蘭素史克、賽諾菲等3家藥廠提供四價疫苗，目前都有存貨。

開業家醫科醫師李家祥說，診所購買四價流感疫苗雖然比較少，但因為施打的人不多，以自己的診所為例，仍有疫苗可供施打。

(中國時報)