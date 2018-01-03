升值煞不住 台幣狂飆2.2角

新台幣強勢彈升。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

2018年開紅盤，就玩大的！國際美元一開年就走弱，非美貨幣拔腿狂飆，新台幣「升值特快車」煞不住，升值2.2角，創下近8個月來單日最大升幅，連闖29.8及29.7元兩關，收在29.628元對1美元，是4年來最高價，在主要亞幣當中，僅僅落後於韓元。

亞幣漲勢中 僅落後韓元

環顧全球貨幣表現，韓元單日升值0.88％排第一、新台幣及歐元升值0.74％並列第二，都屬於前段班，反映出台幣「跟著韓元走」，且步調一致。至於後段班的，則有人民幣（升值0.16％）及日圓（升值0.02％）。

「升值在預期中，比較意外的是，央行讓它足額反應」，匯銀主管分析，上周五台幣封關，為怕企業財報難看，央行罕見在尾盤進場干預，硬是把台幣從升2角多弄到貶值，昨早「也就是把上周干預的還回去罷了」，但沒想到竟是一次還足，而非分期付款。

把上周干預的「還回去」

匯銀主管認為，央行之所以直接讓台幣順勢強彈，除「長痛不如短痛」，每天都進場干預，反而會被美國盯；再者是趁著國際美元走弱，韓元也升，就讓台幣連動韓元，只要不要拿第一，應能得到出口廠商諒解。

究竟這波台幣會升到何時？交易室主管表示，大趨勢來看，美元指數觸底，加上川普一連串政策，將吸引內外資重返美國，美元應會走強，但政策發酵需要時間，全球貨幣暫延續去年以來，非美貨幣齊漲且大漲格局。

交易室主管甚至用「算」的，昨日新台幣強升，其實只是將去年封關前，央行干預的吐出來罷了，台幣整體來說還是升輸韓元少，而隨過完年底，出口商拋匯壓力消化殆盡，近期匯市應會轉趨溫和。

近期匯市 應會轉趨溫和

至於出口衝擊則相對有限，去年韓元升值超過13％，但韓國全年出口卻創下歷年新高；新台幣升值8％，根據財政部最新資料，去年前11月出口規模已超越2016年全年，全年有望重回3000億美元，為歷史次高。

央行解釋，那是因為台灣出口商品近年集中於電子資通訊，且跨國分工精細，而台灣出口內含進口價值的比率超過4成，當新台幣升值時，出口引申需求的進口成本也下降，抵銷掉匯率升值對出口的衝擊。

(中國時報)

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