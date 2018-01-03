新聞透視－拋開穩字訣 彭神退休行情有影？

央行總裁彭淮南 。（本報系資料照）

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中國時報

新台幣匯率去年是1989年匯率自由化以來最強的一年，昨天開紅盤更狂漲逾2角，和過去央行總裁彭淮南向來奉行的穩字訣似乎有點不同，市場昨天因而議論紛紛：「新台幣是不是要啟動彭總裁退休行情」、「過去新台幣升值的彭淮南障礙是不是消除了？」

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眾所周知，彭淮南在位20年間，新台幣就是一個穩字，不管是升、貶都好像有隱形的天花板和地板價位，不管美元或其他亞幣如何上沖下洗，新台幣就是在固定區間內不動如山，這也符合央行一直強調的「動態穩定」、「柳樹理論」。

但昨天新年開紅盤，新台幣表現似乎有點不一樣了，除了開盤就連闖三關，連收盤時也沒有看到什麼特殊美元買盤進場，因此有市場人士揣測，彭總裁是不是在卸任前適度鬆油門讓市場習慣，還是要讓下一任央行總裁有比較大的空間可以揮灑。

「新台幣匯率走勢和彭神是否留任一樣，讓人難料」。外匯交易員指出，新台幣時強時弱，彭總裁欲走還留，讓市場沒有方向可循，更不敢投機炒作，深怕一不小心就被央行修理。

就像彭淮南雖多次說這是他最後一任，先前為讓台灣從美國匯率操縱國觀察名單除名，也盡可能不再干預；但去年封關前兩日，市場傳出央行尾盤突襲，更解讀這是彭神示警，「會一直盯場到2月25日，別以為交接前有機可趁」，究竟是彭神會持續留任捍衛新台幣，還是是為新總裁舖路，以免上任之初就遭炒匯外資偷襲，沒人說得準。

交易員指出，14A總裁一天沒退休，新任人選一天沒發布，市場對彭淮南留任便還有一絲預期，且包括主計總處、央行及主要經濟預測機構幾乎全部都估計今年經濟長率不如去年，不禁讓人質疑現在可能還不是總裁換人的時機。

由於匯率始終是雙面刃，央行換新掌門人，不論延續彭淮南的柳樹理論、逆風操作，設下一道道的防線，或是啟動全新操作方向，總是務求新台幣匯率的穩定，兼顧進口、出口的平衡，到底干預或不干預，只能靜待人事發布後見真章。

(中國時報)

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