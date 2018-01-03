台灣經濟穩步發展 景氣有雜音

2018年01月03日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

中經院昨公布最新106年12月台灣採購經理人指數，製造業採購經理人指數（PMI）為58%，上升0.8個百分點，不僅連22個月呈現擴張，也創指數創編以來最長擴張期，顯示製造業淡季不淡，而非製造業經理人指數（NMI）雖微跌0.1個百分點至53.3%，但也連續10個月擴張；中經院院長吳中書解讀，台灣經濟目前呈現穩步發展，但未來景氣確實有雜音。

就現況來看，吳中書認為，今年景氣雜音包括北韓政治風險、歐洲選舉等，而全球也相當關注美國總統川普稅改、政府擴大支出的後續執行狀況，加上美國聯準會(FED)貨幣政策，這些都會影響未來景氣波動，並牽動台灣PMI、NMI接下來的走勢。

吳中書進一步指出，雖然台灣12月PMI、NMI都呈現擴張，但兩項指數走勢不一、有升有降，已透露出擴張將產生趨緩的現象。

另外，這份調查也顯示，廠商對未來6個月景氣看法有轉趨保守的現象，以製造業對未來6個月景氣看法為例，指數回跌1.2個百分點，非製造業更驟降2.3個百分點，吳中書解讀，意味產業旺季逐漸進入尾聲，廠商對景氣預期轉為保守。

為解決台灣低薪困境，總統蔡英文已列為今年施政首要目標，要民進黨中央、智庫共同研擬對策，共同解決低新問題；不過，學者專家認為，低薪是多種因素造，不能單靠某項政策來解決，政府除協助提升企業競爭力外，也該想辦法提升員工競爭力，企業有利潤後，才有能力替員工加薪。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫直言，產業是很現實，有利潤才會替員工加薪，政府的政策雖有吸引力，但只能作為參考，建議政府政策優先考慮鬆綁，以利企業進行長期投資，在員工素質跟著提升下，才能有正向循環，產品賣得好、有利潤，加薪當然沒問題。

(中國時報)