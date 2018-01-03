今年台幣匯率 恐都在2字頭

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中國時報
／台北報導

新台幣兌美元匯價，昨開紅盤強漲逾2角，中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫說，廠商心裡已有準備，此波新台幣可能會衝到28元大關，產業界更估測，今年新台幣匯率都會在2字頭。

賴樹鑫是台灣採購經理人指數研究團隊之一。他認為，國內業者已從2017年初新台幣對美元快速走升7％的經驗，學習到從內部削減費用，轉作獲利減少7％折抵，這次新台幣再挺升，預期廠商將會從進料成本加以管控，增加進口品比例來降低製造成本，可部分抵減潛在匯損威脅。

新台幣兌美元匯率2日晚間國際盤價格來到29.55元，180天期遠期匯率台灣銀行賣出價為29.36元，均在預告新台幣近期可能續升的衝勁。

賴樹鑫說，2017年台幣升值經驗讓廠商記憶猶新，就目前新台幣的強勢，廠商對於2018年匯價升到「2」字頭已有較好的心理準備。但他強調，廠商應以強化自我競爭力作為經營核心，不應靠著匯率產生高獲利。

賴樹鑫並以韓國為例，表示韓元兌美元匯率近年來也極為波動，昨天韓元兌美元就升值0.88％，領先所有亞太區貨幣，台灣央行也經常引用韓元匯率的激烈波動來顯示新台幣匯率的穩定，實際上，韓國政府是想藉由匯市自然「震波」，讓廠商甘心放棄對匯率的依賴，把更多的競爭力培養聚焦在技術進步、產業附加價值提升。

其中，與出口表現直接相關的台灣採購經理人指數（PMI），自2017年5月以來均維持在57～59穩定走勢，日常工作是與出口廠商互動的賴樹鑫指出，估測強勁的新台幣會影響台灣PMI，若新台幣兌美元一路衝到28元，可能會使PMI下滑到55，主要是台灣製造業GDP中有40～45％是來自電子暨光學產業的貢獻。

(中國時報)

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