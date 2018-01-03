哈日族笑歪5萬台幣多換1萬日圓

2018年01月03日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

新台幣開年上演強升戲碼，台銀牌告更是全面出現「2字頭」，由於這波台幣升勢遠勝日圓，許多哈日族早就出手，為過年赴日旅遊先存銀彈；反倒美元定存族認為還有便宜撿，忍住不出手，呈現極端的兩樣情。

日圓沒趕上「升值特快車」，在這波非美貨幣升值中敬陪末座，台銀最新日圓現鈔賣出價來到0.2656元，約為近2年新低，較去年9月時高點回貶5％，等於赴日血拼95折，對喜歡到日本旅遊的民眾，無疑是最好的消息。

不少哈日族逢低搶進，開始囤日圓現鈔，從中國信託近期鋪設外幣提款機的大數據，也可看出端倪，日圓現鈔平均提領約8萬日圓，折合台幣超過2萬元，遠勝於美元、人民幣，足見這波日圓換匯潮有備而來。

「真的好好買！」剛從日本回國的哈日族翁瑞侑抱著戰利品，直呼搶福袋賺到了，店家特價再搭上台幣升值，少花不少錢，且「希望這幾天台幣再強一點」，因為還有刷卡，希望在信用卡帳單上會出現「驚喜」。翁瑞侑說，如果換5萬台幣，就比去年賞楓時多換1萬日圓，可以把小型電烤爐、水波爐或鬆餅機帶回家，如果不買家電，拿去吃一蘭拉麵或松屋，應該會飽到走不出店家了。

相較於哈日族搶進日圓，向來對美元價位很敏感的美元定存族，在這波台幣強升潮中卻不見蹤影。理專表示，一方面是市場預期台幣還有得升，不需要急著出手，另一方面是「年終獎金還沒發啦！」手頭沒閒錢。

銀行理專指出，過往新台幣見2字頭時，美元搶買潮就魚貫而出，但跟台股萬點一樣，市場多半認為，新台幣應可站穩2字頭，這讓過去「看到2字頭就凍未調」的美元定存族，態度轉趨觀望，導致美元買氣不如預期。

(中國時報)