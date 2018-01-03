內閣改組 首要目標老藍男

2018年01月03日 04:10 中國時報 朱真楷 、 張理國 、郭建申、 曾薏蘋 ／綜合報導 、郭建申、／綜合報導

外傳行政院長賴清德可能農曆年前人事微調，包括外長李大維、內政部長葉俊榮、財長許虞哲、教長潘文忠都被點名，而勞動部長林美珠可能以健康因素請辭。對此，綠委指出，早在賴清德接掌閣揆初期，就有意從今年起啟動內閣改組，且是「絕對會調整」，差別僅在時間早晚。

傳4部長列入名單

綠委透露，去年底發生役政署長闖營區、護照內頁誤植等事件，政院祕書長卓榮泰上周至民進黨中常會致歉後，就不斷傳出內閣異動，並將時間點壓在農曆年前後。

但面對此說，總統府發聲明強調，內閣異動是沒根據的錯誤訊息；政院發言人徐國勇也說「沒這回事」。

行政院長賴清德先前接受專訪時，對內閣改組傳聞回應說，「內閣人事會隨時檢討，沒固定時間，不會為想改變而改變」。昨天，就傳出內閣將於農曆年前調整。

府院：沒有這回事

其中，面對目前爭議最大的《勞基法》修法，傳出林美珠因對賴清德強勢推動修法有意見，考慮修法完成後以健康因素請辭。

有綠委說，以林美珠性格看，不太可能會在修法關鍵時刻說這話，研判是有心人在臨時會前刻意放話。不過，以她目前健康狀況，若以健康理由請辭也屬人之常情，只是這與是否支持賴揆修《勞基法》是兩件事，不應混為一談。

至於其他改組傳聞，綠委蘇巧慧說，除國防外交之外，賴清德作為行政院長有絕對人事權，若希望內閣有更好戰鬥力，人事調整也沒什麼好奇怪。

吳澧培點名財經幫

但有綠委直言，雖然幾位首長有「老藍男」、「政策論述能力不佳」等疑慮，但去年底事件應屬突發狀況，部長是否為此負責還可討論，但強調「目前沒聽到政院有具體新名單」。

綠委賴瑞隆替葉俊榮緩頰說，葉在住宅政策、婦聯會協商都有具體成果，外界應給他空間。賴說，現政務官不好找，又要花很多時間到立院備詢，役政署事件不致成為部長下台理由。

綠委羅致政說，護照出錯非政策面，而是執行面紕漏，李大維應是負責政策而非執行，即便如外界揣測農曆年前改組，「也還不到要動的時間點」。

總統府資政吳澧培認為，該換的若不趕快換，「不曉得會再捅出什麼樓子！」他還點名「財經幫」說，林全任內時，這群財經幫做這麼久，都沒什麼建樹，現在財經問題那麼多，這些人不能沒責任，除許虞哲，主計長朱澤民也應撤換。

(中國時報)