馮世寬「願與國軍同甘共苦」

馮世寬（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

每次內閣異動傳聞，國防部長馮世寬都遭點名，昨又有媒體指馮世寬將去職，軍聞社隨即發一則馮世寬昨上午召集國軍幹部談話新聞，指「願與國軍同甘共苦」，似意有所指，並間接駁斥異動之說。

馮世寬昨日期勉國軍幹部必須勇於任事，貫徹依法行政，官兵各司其職，具備「時代考驗國軍、國軍創造時代」的襟懷，承擔保家衛國的使命，同時立下「讓民眾擁抱國軍」的新年目標，成為全民信賴、肯定的國軍。

有關馮世寬異動傳聞始終未斷，軍中也有人認為馮世寬脫離軍中事務多年，且太英雄主義，未必久任；不過，也有軍人認為馮世寬越做越老練，深獲蔡總統信任。

馮世寬身兼中科院院長，蔡英文這次選中科院當其年終記者會會場，對中科院相當捧場，也是給馮世寬極大面子，更代表蔡英文對馮的支持。此外，記者會當天陳列的高教機與騰雲機模型，蔡英文是藉此宣示國防自主決心，其中，高教機計畫即馮負責主導。

馮世寬昨還說，建軍備戰與行政運作是相當艱辛的工作；建軍備戰攸關國防安全，絕不容許有任何差池，為了讓幹部勇於承擔職責，未來要研議取消連帶處分，使國軍幹部分層負責、各司其職，專注投入戰訓本務工作。

事實上，民進黨在未執政前出的國防藍皮書，即主張廢除連坐制度，馮世寬決定付諸現實。馮世寬上任迄今，重大政策幾乎都與國防藍皮書主張相同，亦見其對民進黨國防政策主張的配合度，這也是馮受信任原因之一。

(中國時報)

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