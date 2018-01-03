新聞幕後－拋出燙手芋 林美珠不如歸去

林美珠（本報資料照片）

友善列印
中國時報

去年2月初，林美珠以總統蔡英文表姊接下勞動部長一職，之後甚少露面闡述理念，接任近1年只交出一張《勞基法》再修的慘烈成績單，看來本就心不在此，不如趁此機會漂亮轉身下台。

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當初林美珠受前行政院長林全所託入閣，儘管是資深文官出身，但因和工運界素無淵源，讓不少勞團錯愕。接任後，她不受訪，幾無公開行程，面對外界質疑，總是制式化回應，接任近1年「政績」，除《勞基法》再修法外幾無其它。

而《勞基法》修法問題，林美珠原本千篇一律回應「未有規畫」，但賴清德上任後強力推動修法，林美珠態度大轉變，開始替修法背書，種種跡象讓人質疑，她對提升台灣勞工的勞動條件是否有其堅持和願景，亦或只是頭洗一半，只好繼續洗下去。

身為總統蔡英文的表姊，立委、官員總是「尊敬」林美珠三分；她的部長之位，除非她不想做，否則連換閣揆都動不了，但林美珠並無開疆拓土的氣魄，僅消極守備；在罹癌訊息傳出時，外界就臆測她可能求去，而當記者當面詢林美珠是否有辭意時，林美珠曾笑回自己還行，但也從未把話說死。

完成修法後離開，林美珠看似當民進黨的犧牲打，但對她而言，將燙手山芋拋出去，又能休養生息，何嘗不是好選擇？有綠營立委私下表示，林美珠性格強硬，外界愈叫她走，她偏偏要留，現在請辭之說甚囂塵上，林美珠到底會不會在修法完成後灑脫離開，都在她的一念之間。

不過對於媒體稱，林美珠向綠委透露，自己規畫修法完成後，會以健康因素請辭，昨勞動部回應說，「部長沒倦勤，仍傾全力推動勞基法修法等重大政策」，並未正面回應是否請辭。

(中國時報)

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