新聞透視－維穩外交 李大維獲小英倚重

2018年01月03日 04:10 中國時報 陳建瑜

內閣可能在農曆年前後改組，外長李大維據傳名列其中。不過，外界可能不了解，蔡總統其實很倚重李大維，做為「老藍男」指標性人物，李大維如果在下次內閣改組時解甲歸田，主要將是出自他本人的意願。

外交部近期因護照內頁誤植美國杜勒斯機場圖案，引發連串公關危機，即使已懲處前後任領務局局長，但依舊無法平息外界批評，再度成為李大維被點名撤換的導火線。

面對這些紛擾，李大維選擇親上火線，在第一時間先向綠營立委說明，並貫徹府院要求的懲處之令，再親赴領務局打氣，還在跨年夜親自拍板以「防偽貼紙」的補救措施，這都展現他處變不驚，設法解決問題的個性。

就李大維而言，常被獨派點名下台，想必心中也不好受。綜觀綠營內部，要找到如李大維般資歷完備的接任者，其實不容易。李大維曾歷經兩岸外交戰，在1996年台海危機時，銜命接任北美司司長，嫻熟處理「華府、台北、北京」三邊關係，李大維對國際情勢的判斷，也深受蔡英文信任。

尤其在處理邦交國關係上，他很清楚哪些國家遊走於兩岸索取利益，但是謹守原則絕不與對岸競價，而是運用我方有限資源，說服邦交國繼續與我來往，才能換取「釣竿」，而非只是「魚」。

在兩岸關係尚未突破僵局前，外交部只要維持住現有邦交局勢，就算得分。如果內閣改組，真的換下李大維，改由獨派人士，或缺乏外交實務者接任，不僅無助兩岸關係發展，還可能讓國安團隊在變動中的國際情勢錯估形勢。

(中國時報)