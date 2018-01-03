新聞透視－維穩外交 李大維獲小英倚重

老是被傳撤換，想必外交部長李大維心裡不太好受。（本報資料照片）

友善列印
中國時報

內閣可能在農曆年前後改組，外長李大維據傳名列其中。不過，外界可能不了解，蔡總統其實很倚重李大維，做為「老藍男」指標性人物，李大維如果在下次內閣改組時解甲歸田，主要將是出自他本人的意願。

外交部近期因護照內頁誤植美國杜勒斯機場圖案，引發連串公關危機，即使已懲處前後任領務局局長，但依舊無法平息外界批評，再度成為李大維被點名撤換的導火線。

面對這些紛擾，李大維選擇親上火線，在第一時間先向綠營立委說明，並貫徹府院要求的懲處之令，再親赴領務局打氣，還在跨年夜親自拍板以「防偽貼紙」的補救措施，這都展現他處變不驚，設法解決問題的個性。

就李大維而言，常被獨派點名下台，想必心中也不好受。綜觀綠營內部，要找到如李大維般資歷完備的接任者，其實不容易。李大維曾歷經兩岸外交戰，在1996年台海危機時，銜命接任北美司司長，嫻熟處理「華府、台北、北京」三邊關係，李大維對國際情勢的判斷，也深受蔡英文信任。

尤其在處理邦交國關係上，他很清楚哪些國家遊走於兩岸索取利益，但是謹守原則絕不與對岸競價，而是運用我方有限資源，說服邦交國繼續與我來往，才能換取「釣竿」，而非只是「魚」。

在兩岸關係尚未突破僵局前，外交部只要維持住現有邦交局勢，就算得分。如果內閣改組，真的換下李大維，改由獨派人士，或缺乏外交實務者接任，不僅無助兩岸關係發展，還可能讓國安團隊在變動中的國際情勢錯估形勢。

(中國時報)

新聞幕後－拋出燙手芋 林美珠不… 共諜案 北檢指王炳忠被吸收

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。