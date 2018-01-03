共諜案 北檢指王炳忠被吸收

2018年01月03日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

檢調偵辦陸生周泓旭共諜案，從周被查扣的隨身碟上還原資料後，懷疑周接受大陸國台辦指示，拉攏新黨成員王炳忠、侯漢廷等人，以資助方式，協助運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」機會，周藉此發展組織，取得6名將校軍官資料，涉嫌違反國家安全法。台北地檢署2日併案高院審理。

檢方表示，王炳忠等人確實被周泓旭吸收，但尚未達到國安法發展組織的程度，本案中僅是證人。但事後因有民眾告發，另分他案調查。

20萬美金支援燎原網站

檢方指出，周泓旭因吸收外交官未遂案，一審判刑1年2月，目前在高院審理，因認為與本案有集合犯之裁判上一罪關係，因此移請高院併案處理，由高院審酌認定，若高院認為2案各自獨立，會退回北檢另行起訴。

檢方調查，周泓旭，別名「甫辰」，2014年4、5月結識王炳忠、林明正、侯漢廷等人，自2014年12月起接受國台辦指示擔任聯繫窗口，利用王炳忠等人運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」機會，協助提供其企畫、預算案及工作成果報告，藉此在台發展組織。

王未發展組織 僅是證人

周利用新黨「星火T計畫」，結識軍方人員並拓展人脈，訂定分級獎金制度，物色軍方人員並深化交往，以發展組織。林明正提供彭姓、蘇姓、羅姓、丁姓、王姓等5名軍方友人的年籍資料及合照，侯漢廷另提供邱姓軍人資料，被周列為發展組織成果。

王父坦承兒給大疊美鈔

檢調發現，周在年終工作報告上，記載燎原網站由國台辦全額支持，截至2015年底，啟用資金實到20萬美金，因王炳忠父親保管不慎遺失2萬，目前可用資金有18萬美金，初期網站建設營運所需含房屋購置頭期款約400萬台幣，甚至提及國台辦許諾今後3年每年資助1500至1600萬台幣由王使用。

周泓旭涉案移高院併審

據了解，檢方調查時，周、王均否認知悉周硬碟「星火T計畫」等資料內容，王亦否認有收受美金情事，供稱網站資金來源是自募，但王炳忠父親王進步坦承，兒子曾拿一大疊百元美鈔現金給他，不清楚為何給他，也不知錢來源，亦記不得美鈔數量。檢方因此不採信周說法，認定周確有發展組織行為。

(中國時報)