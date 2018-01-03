金援說 王炳忠批檢含沙射影

2018年01月03日 04:10 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

新黨青年軍王炳忠昨強調，成立「新中華兒女學會」與「燎原新聞網」皆是個人行為，並未受到國台辦指導，更嚴正否認收受來自陸方黨政軍任何資金；他痛批，檢調不該拿周泓旭單方面說詞進行影射，「有具體事證就拿出來！」

王駁拿錢：若有早列被告

王炳忠昨接受《中天》獨家專訪時指出，周泓旭去年3月收押禁見、9月遭判刑，案件發生至今近年，他質疑檢調竟到現在才還原周的電腦內檔案？或是相關資料早已被掌握，但法官不採信，認為是周在自說自話？王炳忠說，倘若真拿了國台辦20萬美元，早就被轉為被告。

根據北檢所指，周泓旭提及燎原網站由國台辦全額支持，啟用資金實到20萬美元。王炳忠則在新黨記者會上表示，該網站很陽春，不論粉絲數、流量數都很少，「根本沒有資本額、沒有支出」，卻被說接受大陸黨政軍資源，令人匪夷所思。

網站陽春 根本沒有支出

王炳忠多次強調，周泓旭從未說要帶他們認識大陸官員，平常聊天也未談論加入組織、刺探機密等話題，他更沒聽過所謂「星火T計畫」；而北檢新聞稿內容即為當初訊問他們時所提示的證據，沒有任何一項是搜索他們住家後，所得到的新事證。

至於總結報告中介紹他個人生平資料，王炳忠說，這些網路上都有，推測周將平常聽到的人事物消息記錄下來，但究竟是調查誰，他一概不知情，且檢調提示的證據也沒有提到。

新黨主席郁慕明說，《刑事訴訟法》規定被告唯一自白不能作為證據，但北檢卻以周泓旭的說法，將王炳忠等人帶進去含沙射影，不僅不公道，更是陷人於不義，要表達嚴正抗議。

周玉蔻爆料不實 一定告

郁慕明更直指，北檢提及周泓旭在其所寫的「計畫」中有「聽黨指揮、戰時管用」等文字，與媒體人周玉蔻日前爆料所言幾乎相同，如此專業一致的用語，顯示絕對有北檢或調查局的公務人員洩密給周，呼籲北檢徹查並法辦洩密者。

王炳忠抨擊，周玉蔻以移花接木方式爆料，聲稱有單筆、約新台幣500萬金流，以外匯方式匯入他父親帳戶，說法不符事實，「我一定會提告」！

王炳忠並說明，當初在陸出版的《我是台灣人，更是中國人》文稿，被大陸傳媒公司以10多萬人民幣價格買斷，因匯款需有對岸指定帳戶程序麻煩，決定往返兩岸時分批拿取；對方起初是以美金支付，外界誤解的「美元說」可能由此而來。

(中國時報)