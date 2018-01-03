調查局擬搜索郁慕明 檢阻止

2018年01月03日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

檢調偵辦「陸生共諜」案，還原遭周泓旭刪除的硬碟，發現新黨疑遭周吸收發展組織情事。據了解，調查局原本計畫搜索新黨黨部、黨主席郁慕明，但經檢方研究後認為，周硬碟資料事證，最多只及新黨青年軍成員，無法證明新黨全遭吸收，不宜擴張，才阻止調查局搜索新黨及郁的行動。

檢調查出，周透過新黨吸收我軍官，手法如同前解放軍中校鎮小江一樣，都是花錢建立網絡，依據周在硬碟「工作報告」所設定的獎金制度，如能成功「見面」可獲1萬、「私約談心」可獲5萬獎金。

而鎮小江吸收軍官赴海外見面，退、現役軍官每人可各獲1000元、2000元美金，帶出國的前少將許乃權每次可獲團費「2本」（2萬人民幣）。

周在工作報告中，也提及國台辦全額支持王炳忠的燎原網站費用，但只能由王親自赴北京當面領取，每次有「4本」上限，至於資金來源，則對外宣稱是王父宗教協會信徒募捐得來。檢調依據鎮小江案研判，所謂「4本」，即4萬人民幣。

檢調查出，周利用新黨青年軍在軍中人脈發展組織，為吸收我軍官設立獎金制度，確認客戶建檔、爭取線上聯繫，成為臉書好友常按讚，可各獲台幣3000至5000元獎金，「見面」可獲1萬元、「私約談心」可獲5萬元，另組「青年打槍隊」全年經費10萬元。

據透露，法務部認為國安法發展組織，危害國家安全甚鉅，涉案人不宜假釋，許乃權去年已刑滿出獄，鎮小江擬今年刑滿後即驅逐出境，而另涉共諜案在服刑中的周泓旭，獲准假釋的可能性亦極低。

(中國時報)