洪秀柱：泛藍聯盟沒和國民黨分庭抗禮

2018年01月03日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

深藍色彩濃厚的「中華泛藍聯盟」昨舉行總召交接，國民黨前主席洪秀柱應邀出席，面對外界解讀該聯盟是否要與黨中央分庭抗禮，洪秀柱表示，「他們大概沒這居心」，並強調「中華泛藍聯盟」絕對希望整合各方力量，在關鍵時刻幫助國民黨。

不過，聯盟總召鄭龍水則意有所指地表示，泛藍有淺藍、深藍等好幾股力量，彼此意識形態與兩岸定位完全不同，要定於一尊非常困難，「泛藍聯盟」要「共治」，讓國民黨吳敦義、洪秀柱等不同領導人能通通凝聚起來。

新任總召，被歸為洪家軍的前國民黨國發院長林忠山也表示，與國民黨關係是分進合擊，「絕對不會分裂」；但他直言，面對民進黨執政的狀況，「大家真急了」，「毀黨亡國」情況讓他們忍不住，「黨中央處理速度慢了些，我們要協助處理。」

此外，聯盟會在各縣市設分盟，助軍公教推動年改公投連署。

洪秀柱表示，馬上要面臨九合一選舉，泛藍整合都不見得能把這場仗打好，若分散還能有什麼好成績？至於自己的角色，她表示希望扮演一個「人家需要我的時候，可以派得上用場的人」，全力以赴、義不容辭；但若人家「覺得沒有功能」，人貴自知，硬去管這麼多事情，反而不美。

洪秀柱在致詞時也指出，泛藍聯盟是來協助整合國民黨的力量，因為有人喜歡洪秀柱，支持國民黨，有人則因為喜歡吳敦義，支持國民黨；至於聯盟的中心思想是護憲、反獨、救台灣。

洪秀柱並再度質疑黨中央兩岸路線，強調泛藍不應該只是「反獨」，還要「促統」，如果只「反獨」不「促統」，就只是保持現狀，這個國家不會往前走，社會不會有未來。

(中國時報)