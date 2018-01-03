公立大學應減招 淘汰末段班

2018年01月03日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

伴隨少子化海嘯衝擊，大學面臨低註冊率、國際競爭力低落等問題，高教危機即將到來。對此，私立實踐大學校長陳振貴受《評鑑雙月刊》專訪指出，到了117年全台高教生源僅剩不到16萬人，若公立大學不減招，私立大學將分不到名額，導致私立大學完全消失，他疾呼教育部應立即規畫公立大學退場機制，淘汰公立大學末段班，並重新分配公私立大學校數與學生人數。

公私立學生數重新分配

陳振貴指出，自109年起台灣生源每年急遽減少，直到117年僅剩下不到16萬人，此時若公立大學仍維持現有名額不減招，推估屆時私立大學根本分不到名額，最後將變成只剩下公立大學，私立大學可能完全消失，或頂多僅5至6所，且每校頂多4000人，而即便是辦學成果好的私校，也將面臨轉型退場的危機，「台灣會成為一個只有極少數或根本沒有私立大學的國家」，因此「公立大學合理減招勢在必行，而且非做不可！」

陳振貴進一步指出，目前公私立大學招生名額比例為32：68，私大學生數占3分之2，是留在國內市場的主要基本勞力，但政府若對公私立大學的管理方式不變，又勉強維持公立大學招生人數，且無財力投入更多高教資源，將導致教育品質下滑，學生素質降低，國際競爭力再跌。

勉強撐著 會降低競爭力

除了呼籲教育部拿出作為，讓辦學不佳的公立大學減招，陳振貴也說，教育部應於今（107）年馬上採取行動，即讓公私立大學招生名額以每年1：1的原則，同步減招，並最慢自108學年起實施，以固定維持公校學生占32％、私校生68％的現行比例，同時也讓缺乏特色、辦學不佳的末段私校得以退場。

此外，陳振貴還提到，「公立大學招生名額應與私校減招一起連動，學校才能相對獲得更多資源，辦得更好」，目前公立大學也有辦學績效差、缺乏競爭力的末段班，轉型退場的對象不能只限私校，政府也應即刻規畫公立大學轉型退場機制，淘汰末段班的國立大學，但作法不能只有整併而已，因為學校整併後，學生人數與教職員額並不會變少。

陳振貴呼籲政府，應借著這波少子化的危機，推動高教轉型，提出國家高教發展戰略，立即規畫適合台灣的高教規模方案，進行公私立大學校數與學生人數重分配，盼望未來存活下來的公私立大學都能立足於國際。

減招名額連動 辦學更佳

至於民進黨政府上任後，期望推動高教公共化，陳振貴則說，他曾與幾位校長曾向民進黨智庫拋出問題，即「高教公共化」政策是否等於「高教公立化」？所獲得的回答為「不是」，也就是公共化不等於公立化，他表示，既然如此，政府應盡速拿出作為，讓公立大學與私大同步合理減招。

(中國時報)