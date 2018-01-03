招生戰國時代 須把市場做大

2018年01月03日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

實踐大學校長陳振貴接受《評鑑雙月刊》專訪，拋出公立大學若招生不良，也可減招，甚至退場，多名公立大學校長回應，如今已進入大學招生的「戰國時代」，公立大學辦學同樣應服膺於市場機制，既然辦得不好，或沒有特色，再加上新生註冊率不理想，便沒有存在的價值，勢必將被淘汰。

教育部上周公布大專校院新生註冊率，絕大多數的國立頂大，新生註冊率多維持甚至超越9成，但位於偏遠地區的公立大學，招生狀況皆不及都會區的學校，其中像是暨南國際大學在106學年度的新生註冊率為83.03％，而台東大學為84.04％，台東專科學校則在國立大專中探底，新生註冊率僅65.68％。

至於教育部是否應研擬公立大學退場機制，屏東科技大學校長戴昌賢說，不可否認公立大學享有的師資與教學設備優於私立大學，但論及減招、併校或退場，仍需以學生權益作考量，同時還要考量家長的想法，「不能讓學生與家長認為權益受損，這的確是一個麻煩的問題！」

戴昌賢認為，公立大學既然享有較好的教學資源，不只應加強培養位於金字塔的頂端人才，同時更應加強招收國際生，以此拉抬整體辦學的水平，現在就是台灣的學生減少，更不應該去分這麼小的餅，自己要努力把招生市場做大，這才是有效解決少子化的方式。

海洋大學校長張清風則直說，「公立大學如果辦得不好，也就沒有存在的價值」，在少子化時代，公立大學招生有面臨非常大的壓力，如果想要爭取學生及家長的特色，不外乎就是要能經營出辦學特色。

台北商業大學校長張瑞雄則認為，無論公私立大學，招生結果都應回歸市場機制來看待，即「招不到學生的學校，理應讓它逐漸消失淘汰」，不能因為學校屬於公立性質，政府部門便提供幫助，身處少子化階段，大學招生皆已進入「戰國時代」，教育部此時更應該鬆綁，讓大學自主經營。

(中國時報)