空汙法擋道 蒸汽火車動不了

嘉義縣政府花費950萬元整修的編號650蒸汽火車頭，去年11月11日在蒜頭糖廠復駛，可惜受限環保法規，上路1天就熄火。（本報資料照片）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣申請文化部經費，花了950萬元整修90年前從德國製造出產、編號650蒸汽火車頭，卻因為蒸汽火車頭需靠燃煤來產生動力，恐怕違反《空氣汙染防治法》，修復後僅去年11月11日上路1天就熄火，文化部計畫修正《文資法》讓文化資產活化勿淪為裝飾品，但何時過關仍在未定之天，見證台灣糖業發展史的國寶級火車頭要常態上路，還有得等。

蒜糖文化園區經理黃立博表示，只要法令能解套，縣府又做好未來規畫或資產移轉，台糖會盡量配合，希望未來周末或國定假日安排固定班次讓650蒸汽火車頭上路載客，重現風華。

編號650蒸汽火車頭原本在高雄糖廠服役，退役後一度流落在外，15年前由台日鐵道交流促進協會會長伊藤一己回贈給台灣，幾經波折，基於對伊藤的承諾與文化資產的保存再利用，在嘉義縣副縣長吳芳銘主導下，文觀局爭取到文化資產局經費進行研究和修復，花了2年整修，2017年11月11日終於讓老火車頭在蒜頭糖廠復駛，但為期僅1天，這台號稱「蒸汽火車界的賓士」被閒置在蒜糖機車棚近2個月。

文觀局長許有仁表示，老火車頭雖已有台糖公司願意接管營運，但要常態性復駛，須文化部或環保署同意以專案個別處理，才有辦法實質解套，目前文觀局積極跟中央爭取配套，或在《文化資產保護法》框架下，提保存因應計畫，想辦法讓老火車常態性行駛。

文觀局文化資產科長林君徽透露，文化部和環保署曾召開過相關會議，除針對一次性行駛可專案申請外，文化部計畫朝《文資法》的修正，讓文化資產把空汙法排除在外，由於蒜糖本身就是縣府登錄在案的文化景觀，一旦修法通過，未來650蒸汽火車頭可透過重要元素的指認，獲得保護身分。

在法規未解套前，這部蒸汽火車頭即便已修復卻無法常態行駛，讓鐵道迷相當失望，再者因糖廠長達一甲子沒有具開蒸汽火車執照的駕駛，目前嘉義縣府計畫先向文資局申請專案經費，培訓專責駕駛員，讓未來，一旦650蒸汽火車頭因修法解套後，能夠順利上路。

(中國時報)

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