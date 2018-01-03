新聞透視－緊箍咒解套 文資活化才有價值

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中國時報

一部蒸汽火車頭花近千萬元修復，卻卡在環保法規無法常態性上路，讓珍貴文化財淪為裝飾品，問題究竟出在環保法規沒有例外原則？亦是台灣對移動式文化資產的保護原則太過僵化？對比國人推崇外國對古蹟開放態度，把文化財變觀光財，台灣縱使有如此富有時代背景意義的文化產物，也因死板的法令限制讓文化資產斷了過去，也失去明天。

不只650黑頭車，台鐵公司從1998年起陸續修復的5輛蒸汽機車頭火車，但只要一上路，就常被民眾檢舉噴煙恐造成環境汙染，令人徒呼負負！

其實我們可以看看，對環保要求極其嚴格的日本，因基於文化保存，把動態行駛的蒸汽火車排除在外，形成觀光賣點，每年吸引大批旅客搭乘，感受老火車行駛的歷史感。而歐洲等先進國家，亦因老火車背後的文化價值，容許蒸汽火車長年運轉。台灣法令雖有灰色地帶，卻還是像孫悟空的緊箍咒，國內鐵道迷不只一次疾呼給鐵道文化資產保存例外法源，至今仍等不到真正解套的一天。

據嘉義縣文化觀光局說法，文化部已正視到問題，欲透過修法解決，雖無法預期法令修正何時公告上路，至少讓650老火車頭常態上路有了轉機。反觀台灣民眾飽受PM2.5困擾多時，為了政府的非核家園政策，台中火力發電廠燃煤數量比起蒸汽火車頭豈止千萬倍，政府卻任由中火燃煤製造空汙，逼得民眾只能上街頭爭取呼吸權，對比1台堅持不加裝濾煙器，保持原汁原味，一天噴煙上路沒幾小時，卻深具文化價值的蒸汽火車頭，現行法令抓小放大，標準何在？

(中國時報)

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