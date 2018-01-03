金門開啟電動車共享時代

2018年01月03日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

全台面臨嚴重霾害空汙之際，綠色運輸領導品牌路得寶2日在金門投入首批20輛全新純電動小客車，啟動與歐美同步的「共享租賃電動小客車」營運，首開全台打造綠生活用車新模式的先例，也讓「海上公園」金門朝低碳島的目標，再向前邁開一大步。

路得寶營運長盧關仁強調，改善霾害威脅健康問題，找回記憶中的清新美景是當前重要課題之一，行政院長賴清德近日更明確定調2040年台灣全面使用電動車的施政目標，路得寶做為「唯一」由本土業者創立經營的綠能運輸服務業率先響應，期待協力推動綠色低碳島政策，攜手走向共享經濟的新時代。

20輛新車租賃上路

金門縣政府也表示，推動綠能與無碳島政策是金門的大方向，路得寶投入金門電動共享汽車，將可融合金門綠化60年、「海上公園」的人文景觀特色，並連結本地觀光、飯店、民宿與企業，在「出行無礙、暢通健康」的條件下，提供綠色創新且便捷的運輸服務。

目前，中央政策補助購買電動機車，且幾達車價的50％，但對可更有效保護駕駛人安全的電動汽車及真正可降低道路上汽車數量的共享經濟，卻尚無相對優惠獎勵措施，讓推動綠能經濟的企業備感艱辛。縣府表示，路得寶基於企業理念，願意踏出這真正的第一步，十分值得肯定。

充滿電可開400公里

盧關仁表示，此次投入營運的車輛採用電動車業凱勝綠能的電動轎車，採轎式5門掀背設計，具有寬敞的室內空間與實用性，充滿電最多可有400公里的續航力，並採歐規充電標準，具有充電30分鐘，即有補充行駛100公里以上續航力之優勢，破除以往同級車續航能力不佳，且充電時間極長的缺點。

該公司已完成共享服務APP軟體系統的開發設計，未來將視狀況再陸續增加車輛，並推出多項破盤親民優惠方案，包括飯店民宿與景點間接駁、地區深度旅遊優惠、一日到底、甲租乙還「小三通任你行」及與公共運輸結合等針對自駕、洽公、小三通接駁及旅遊等多元化組合與優惠行銷，打造聰明、彈性、友善且綠能低碳的新世代共享運輸服務。

(中國時報)