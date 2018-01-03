相中戰地馬路多 路得寶搶登島

2018年01月03日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

綠能運輸業領導品牌路得寶去年異軍突起後，今年跨海搶先登陸外島金門，打出「悠遊金門零排碳」的綠色宣傳，期待在這座有「海上公園」美譽的島嶼，以零汙染的共享汽車租賃服務，開創共享經濟的新模式。

路得寶經過整整1年的籌畫，期間多次指派高級主管登島踩線，實地勘查做為兩岸「小三通」門戶的金門，目前遊客的交通工具使用現況，以及開發綠能運輸的潛能後，敲定以金門做為開發台灣首宗與歐美同步流行的時尚綠生活「共享經濟綠能電動小客車」營運服務。

路得寶的這項極具前瞻性的插旗計畫，也讓過去因為戰備關係，道路密度高居全台第一的金門，因此成為政府與民間企業協力推動電動小客車，打造綠能低碳島嶼的最前線。

路得寶在配合縣府「先試先行」的前提下，也在昨天開幕發表會中，提出「1元」加入會員，自1月2日起至4月10日止，持續99天的優惠。在費率方面，每小時原價300元，推廣優惠為100元；日租費率3000元，推廣優惠則為1000元，讓兩岸遊客均能真正享受折扣的優惠和尊榮。

路得寶營運長盧關仁指出，該公司使用的20輛全新電動小客車，採用磷酸鋰鐵電池，充飽電續航里程可達400公里，最高時速可達140公里，全程享受安靜、潔淨的駕馭快感。

路得寶快速租車地點為尚義機場、水頭碼頭；充電地點有水頭碼頭、風獅爺商店街、車麗屋金門店。服務專線：0800-588-808。

(中國時報)