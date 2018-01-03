相中戰地馬路多 路得寶搶登島

路得寶在金門首批投入20輛全新電動小客車，未來將視情況再增加車輛。（李金生攝）

友善列印
中國時報
／金門報導

綠能運輸業領導品牌路得寶去年異軍突起後，今年跨海搶先登陸外島金門，打出「悠遊金門零排碳」的綠色宣傳，期待在這座有「海上公園」美譽的島嶼，以零汙染的共享汽車租賃服務，開創共享經濟的新模式。

路得寶經過整整1年的籌畫，期間多次指派高級主管登島踩線，實地勘查做為兩岸「小三通」門戶的金門，目前遊客的交通工具使用現況，以及開發綠能運輸的潛能後，敲定以金門做為開發台灣首宗與歐美同步流行的時尚綠生活「共享經濟綠能電動小客車」營運服務。

路得寶的這項極具前瞻性的插旗計畫，也讓過去因為戰備關係，道路密度高居全台第一的金門，因此成為政府與民間企業協力推動電動小客車，打造綠能低碳島嶼的最前線。

路得寶在配合縣府「先試先行」的前提下，也在昨天開幕發表會中，提出「1元」加入會員，自1月2日起至4月10日止，持續99天的優惠。在費率方面，每小時原價300元，推廣優惠為100元；日租費率3000元，推廣優惠則為1000元，讓兩岸遊客均能真正享受折扣的優惠和尊榮。

路得寶營運長盧關仁指出，該公司使用的20輛全新電動小客車，採用磷酸鋰鐵電池，充飽電續航里程可達400公里，最高時速可達140公里，全程享受安靜、潔淨的駕馭快感。

路得寶快速租車地點為尚義機場、水頭碼頭；充電地點有水頭碼頭、風獅爺商店街、車麗屋金門店。服務專線：0800-588-808。

(中國時報)

金門開啟電動車共享時代 房市觸底反彈 迎2018回溫年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。