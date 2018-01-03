房市觸底反彈 迎2018回溫年

去年房市買賣移轉量為20.4萬棟，較2016年增12％，為近4年以來首度轉為年度正成長，是房市落底訊號。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
六都建物買賣移轉棟數

房市落底訊號出現！據六都最新公布買賣移轉資料顯示，去年12月買賣移轉量合計1.9萬棟，全年移轉量為20.4萬棟，較2016年的18.2萬棟明顯量增12％，為近4年以來首度轉為年度正成長。信義房屋指出，房市交易量落底後反彈跡象明顯。全國不動產更預期，2018年有望挑戰30萬棟水準。

六都地政局公布建物買賣移轉統計，總計2017年全年移轉量20.4萬棟，較上年增11.8％，其中以新北市位居六都之冠，大增21.63％，台中拿下亞軍成長20.09％。台灣房屋推估，全台移轉量能可達26.5～27萬棟。

「在2016年買賣移轉量創下波段新低的24.5萬棟後，2017年觸底反彈！」信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以上一波同樣波段超低量後的走勢來看，通常交易量的反彈走勢都不只一年，主要是出現超低量的當時，市場過度恐慌，等到市場穩定後，遞延的買盤將持續回流，2018年有機會持續呈現量增走勢。

回顧去年全年移轉數量，台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，六都除桃園市外，其餘五都均優於2016年，新北市成長幅度21.63％，為六都之首，主因在淡水區、新莊區、新店區、樹林區等地大量新案交屋，一舉推升交易量破5萬大關；台中市也在大里區、太平區新案移轉量大增，年增幅度高達20.09％。

反觀桃園市，出於2016年機場捷運沿線交屋潮，特別是龜山合宜住宅大量交屋，推升當年交易量來到3.7萬棟，因此2017年買氣趨緩，小幅補跌5％，落至3.5萬棟。

全國不動產企劃研究室主任張瀞勻認為，在自住買方當道的市場氛圍下，要回到過去高點不易，但已逐漸走出冰庫，預估2018年台版肥咖條款可望將資金導回不動產，加上剛性需求大舉出籠，移轉量有望挑戰30萬棟水準。

東森房屋研究中心副理于靜芳分析，2018年房價難回漲，價格仍是買賣雙方能否成交關鍵，建商及屋主讓價才有機會促成交，2018年因適逢選舉年，除了各地方建設議題利多，央行宣布連6季維持代表政策利率的重貼現率為1.375%不變，政府應也會釋出房市政策利多，交易量可望再逐步回溫1～2成。

(中國時報)

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