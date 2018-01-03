利率看升 美元保單旺上加旺

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中國時報
／台北報導

台灣去年美元保單熱賣，昨是2018年第一個交易日，股、匯市同開紅盤，在美元走弱下，新台幣兌美元再見2字頭；壽險業者預估，美元保單將持續去年熱潮，尤其新台幣相對強勢正向因素，美元保單銷售熱潮第1季最為顯著。

根據金管會統計顯示，去年前9月保費收入逾108億美元，較前年同期逾53億美元成長超過1倍。

富士達保險經紀人董事長廖學茂分析，美元保單在台蔚為風潮理由很簡單，美元在未來10年仍是全球強勢貨幣，更具吸引力的是，今年美國聯準會(FED)可望繼續升息3碼，是全球最早進入升息循環的成熟國家，在利差優勢下，民眾不論儲蓄、增值回饋，美元保單是今年投保的首選。

元大人壽指出，相較於新台幣，美元因為預定利率較高，在相同保費的條件下，美元保單可獲得較高的保障，尤其保額、保單價值均隨著保單年度逐漸遞增，美元較具抗通膨效果，還兼具分散資產配置的功用；另外，元大人壽認為，人口結構老化，加上年金改革紛擾、勞保年金請領年齡上調等，皆喚起民眾退休危機意識，推升美元保單的投保意願。

只是不同世代，美元保單的考量重點也應有所不同；中國人壽副總經理蘇錦隆建議，年輕世代準備重點在於持續性，並善用時間優勢，如繳費年期6或10年，及早建構保障與退休規畫；熟齡世代則應把握退休前的職涯黃金期，可選擇繳費年期較短的商品(如繳費年期4年)，妥善規畫保障與資產配置的雙層防護。

(中國時報)

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