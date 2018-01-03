公益出租降門檻 6萬房東可減稅

2018年01月03日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

愛心包租公、包租婆有福了！為鼓勵房東將房子出租給中低收入或是身心障礙者，財政部定有《住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準》，愛心房東將房子出租給弱勢族群，可享房屋稅1.2％的優惠稅率，今年因應《住宅法》修正，將範圍擴及至內政部補助租金對象，也就是逾6萬房東今年申報房屋稅時便可適用這項優惠稅率。

財政部賦稅署表示，房屋屬公益出租人出租使用時，可按最低稅率1.2％課徵房屋稅，較非自住住家用稅率2.4％優惠1倍，因應新制上路，放寬門檻，只要是內政部補助租金對象都適用，適用對象大增。

依內政部規定，只要收入符合規定民眾都可適用，並通過評點篩選，依縣市不同，可獲得每月3000至5000元不等的租金補貼，且台北市等部分縣市還會加碼補貼，總計2016年申請住宅租金補貼獲核准戶數約5.7萬戶，2017年獲核准數更提升至6.1萬戶。

不過，崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，光房屋稅減免誘因有限，需與綜所稅、地價稅等三稅合計減免，誘因較大。目前地價稅非自用住宅稅率為千分之十，愛心房東可減為千分之二，加計綜所稅的減免，較能吸引房東。

住商不動產企研室主任徐佳馨舉例指出，以文山區月租2萬元大樓產品而言，房屋稅加計地價稅，加上綜所稅適用12％級距估算，估計可省逾1萬元的稅金。

呂秉怡也直言，包租公、包租婆不願當愛心房東的原因很多，有的房子不止一戶，怕其中一戶申報被追稅，另外有些房東本身是投資客，房子增值已賺錢，不急著全數出租，也沒空處理，最後，則是現行規定多，有些房東擔心房客請不走，或是不能善待租用空間，而不想參與。

(中國時報)