川普轟巴國 15年騙330億美元

2018年01月03日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普1日在2018年第一則推文，把矛頭對準反恐盟邦巴基斯坦，指責巴國包庇好戰分子還說謊，威脅要中止對巴國的援助。推文一出，立刻引發巴國不滿，當晚召見美國大使表示抗議。巴國外長怒斥川普的情緒性推文是政治噱頭。

新年伊始，川普的第一則推文寫道：「美國過去15年愚蠢地向巴基斯坦提供超過330億美元援助，對方只給了我們謊言與欺騙，把我們的領導人當傻瓜。他們為我們在阿富汗搜捕的恐怖分子提供安全避風港，（對我們）幾乎沒什麼幫助，不能再這樣！」

美威脅將中止金援

川普指控巴國為好戰分子提供避風港，巴國外長與國防部長憤怒回應。巴國並要求美國大使赫爾昨晚前往巴國外交部說明。美國大使館發言人證實赫爾確實會見巴國官員，但也表示：「我們對會面內容不予置評。」

巴召見美大使抗議

針對川普的推文，巴國外長阿西夫強硬表示，「我們將會讓世界知道真相，事實與謊言之間是有區別的。」他直指美國應為自己在阿富汗的失敗負責。

巴國防長達斯特吉爾汗也不滿地說，巴基斯坦「作為反恐盟邦，向美國免費提供土地與空中通訊、軍事基地和情報合作，這些協助在過去16年大幅削弱『基地』組織力量，但卻換來他們的謾罵與不信任」。巴國總理阿巴西2日還針對川普的推文召開內閣會議，3日軍方將舉行首長會議討論不斷惡化的美、巴關係。

巴國宿敵印度則借機讚揚川普的強硬言論，並稱這是印度總理莫迪的功勞。巴國的長期盟友中國則表示，巴國為打擊恐怖主義付出了巨大努力和犧牲，為國際反恐事業做出了突出貢獻，國際社會對此應該給予充分的肯定。

宿敵盟友紛紛表態

華府與巴基斯坦在911事件之後建立戰略聯盟，以幫助巴國打擊好戰團體。但美國經常抱怨巴國反恐不力。巴國則反駁說，自2001年起，已經有1.7萬名巴基斯坦人死於伊斯蘭極端分子的攻擊。

川普上台後美、巴關係日漸惡化。上個月川普公布國家安全戰略時，已暗示可能中止對巴國援助。《紐約時報》上周報導，川普正「認真考慮」停止向巴國提供2.55億美元援助。

(中國時報)