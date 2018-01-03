新聞透視－多角關係糾結 美巴鬧翻 遲早的事

2018年01月03日 04:10 中國時報 季節

川普新年痛罵傳統盟友巴基斯坦，讓各界錯愕，但如果把視角擴大，在探討美巴關係時，將大陸、印度與塔利班 (神學士) 三者一併納入考量，就會發現美巴失和是遲早的事，無需意外。

英國結束南亞次大陸殖民前，承諾讓伊斯蘭教徒居多的地區加入巴基斯坦，印度教徒居多的納入印度，然而穆斯林居多的喀什米爾地區卻有五分之三領土被印度占領，印巴兩國從此交惡，為此打過三次仗，而印度與大陸也因為領土糾紛開打過，大陸和巴基斯坦自然成為天然盟友。

印度雖然從獨立後就倡導不結盟運動，但在冷戰時與蘇聯關係密切，隨著大陸不斷快速崛起，又被美國拉攏。巴基斯坦則因為蘇聯瓦解，阿富汗反恐地位降低，在美國心中的地位卻起了變化；同時巴基斯坦卻同時跟美國的兩大新對手：大陸與塔利班，有著複雜的關係，使美巴關係難以再親密下去。

美國要牽制大陸，印度比巴基斯坦有用得多，在此前提下，華盛頓不可能力挺巴基斯坦對抗印度，巴國也不可能跟最大的靠山大陸交惡，所以當美印關係日漸改善時，巴基斯坦做為美國的新朋友印度的敵人，角色就顯得尷尬了。

川普決定加大在阿富汗針對伊斯蘭極端組織的反恐戰，巴基斯坦與阿富汗接壤，本來可成為美國反恐的重要基地，然而巴基斯坦情報組織因為歷史原因與塔利班關係曖昧，在巴基斯坦如此「不可靠」的情況下，美國當然寧可拉攏印度，犯不著為了巴基斯坦錯失與印度走更近的機會。

對美國來說，巴基斯坦既是敵人的朋友，又是朋友的敵人，因此美巴關係冷卻甚至惡化在所難免。未來美國與印度交好，大陸與巴基斯坦依舊緊密的局勢很難改變，中巴經濟走廊更是陸在南亞一帶一路的支柱，巴基斯坦仍將繼續扮演大陸民眾口中「巴鐵」（形容兩國關係如鋼鐵般堅固）的角色。

(中國時報)