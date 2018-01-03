川普將巴基斯坦推向北京

2018年01月03日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普嚴詞痛批巴基斯坦包庇恐怖分子，還加派4000名美軍重返阿富汗。英國媒體分析，川普的做法形同開啟現代的「大博弈」（the Great Game），但可能進一步疏離巴基斯坦，將巴國推向中國懷抱。

據英國《泰晤士報》駐外特派員波耶斯分析，冷戰時期美巴曾是盟友，美國在阿富汗力抗俄國侵略時，巴國的三軍情報局（ISI）也出了許多力。後來ISI持續資助恐怖組織，希望藉此對抗印度。但正如美國前阿富汗特使杜賓斯形容，「巴國原本將『塔里班』（神學士）視為可用以謀求自身地緣政治利益的工具，但現在他們也將之視為自己創造的怪物，而且無法制服」。

分析表示，2011年，美前總統歐巴馬在未知會巴國的狀況下，派遣特種部隊進入巴國暗殺基地組織首領賓拉登，雙方當時已失去互信基礎。川普上台後除了叫停原本2.55億美元軍事援助外，還不斷訪華威脅，除非巴國徹底斷絕與極端組織的聯繫，否則將進一步切斷對巴國的援助。

分析指出，對中國而言，美國拂袖而去正好是個絕佳的機會。中國是巴國的重要武器出口國，正準備替巴國打造8艘潛艦，習近平所倡議的「一帶一路」計畫也將針對巴國的基礎建設投資約台幣1.6兆元，並考慮在瓜達爾興建大型軍港，以建立中方在南亞的海軍基地。巴國總理阿巴西甚至表示，「若能和中國聯合研發戰機，誰還需要美國製造的F-16？」。中巴雙方之所以一拍即合，除了中國不會像美國經常插手巴國政治，且中巴還有共同敵人印度。

此外，中國希望取得阿富汗加茲尼（Ghazni）地區豐富的鋰礦資源，以利生產電動車的電池，運往中國的的鋰礦也必須途經巴國。為確保在巴國工作的中國人民安全與運輸路線通暢，中國已開始運用經濟影響力，避免伊斯蘭堡淪為恐怖組織避風港。因此，波耶斯認為，中美兩國大可攜手向巴國施壓，達到防止其與恐怖組織為伍的目標。

(中國時報)