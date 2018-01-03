南韓邀北韓1月9進行高層會談

2018年01月03日 04:10 中國時報 王嘉源 、 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

以參加平昌冬奧為契機，南北韓破冰在即，朝鮮半島緊張局勢大大緩解。 南韓2日向北韓提議，兩韓9日於朝鮮半島非軍事區板門店「和平之家」舉行「高層級會談」。北韓領導人金正恩也首度釋出善意，透露有意派團參加平昌冬奧。有分析認為，北韓第二號人物崔龍海被選中率領代表團的可能性最大。

南韓總統文在寅2日在青瓦台主持新年首場國務會議時，首度正式回應金正恩的新年談話，肯定這是北韓積極響應南韓所提議「讓平昌冬奧成為改善兩韓關係的轉機」。文在寅並指示統一部和文化體育觀光部，儘快制定相關方案，以早日恢復兩韓對話，促成北韓派遣冬奧代表團赴南韓平昌參賽。

平昌冬奧將於2月9日開幕，距今剩下38天，而通報參賽選手名單的最終報名截止日期為1月29日。針對派團參加平昌冬奧，金正恩表示「我們可以緊急會見（南韓）當局」，這似乎是考量到時間緊迫。另有分析稱，金正恩提到「當局」這個用詞，也有可能考慮到還有派遣率團訪韓的高層人士。

文在寅指出，改善兩韓關係與解決北韓核武研發問題為一體兩面、不可分割，他並要求外交部與美國等友邦及國際社會密切磋商，爭取雙管齊下同步解決以上兩大問題。南韓統一部長官趙明均也指出，不論時機、場所及形式如何，「與北韓對話的大門始終敞開」。

兩韓若能順利恢復高層級會談，將是文在寅就任總統後的首次兩韓會談，也將是兩韓2015年12月副部長會談後時隔2年的高層級會談。北韓派團參加平昌冬奧，南韓東國大學教授高有煥認為，「就現在南北韓內的局面來看，崔龍海被選中率團的可能性最大。

若崔龍海來韓，可期待韓朝關係取得長足進展」。崔龍海現為北韓勞動黨副委員長，擁有國家體育指導委員會委員長的職銜，2016年還曾率團參加里約奧運會，但去年12月北韓朝中社報導稱，國家體委委員長已換成了崔輝。還有分析稱，這是因為金正恩不希望全世界的目光聚焦在二把手崔龍海身上。

因此，與崔輝一起總攬對韓關係的北韓勞動黨統一戰線部長金英哲，亦可能率團前往。還有觀點認為，金正恩既然在新年賀詞中突然打出平昌冬奧這張牌，也不無可能破格派遣胞妹金與正赴平昌。南韓統一研究院院長孫基雄表示，「金正恩也可能會派遣擁有『白頭山血統』的金與正赴韓，這樣就可對國內外明確展現自己的存在」。

(中國時報)