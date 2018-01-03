新聞側寫－美勢必調整東北亞戰略

2018年01月03日 04:10 中國時報 蔡致仁

北韓領導人金正恩在新年談話一面宣布「核武按鈕在我辦公桌上」，繼續向美國嗆聲，一面向南韓示好，表明願參加平昌冬奧。北韓釋放罕見的善意，南韓打鐵趁熱，提議舉行高層會談。冰凍許久的兩韓關係有如春雪初融，也意味磨刀霍霍的美國勢必得調整東北亞戰略。

北韓前年1月初成功試爆一枚氫彈，引發國際制裁，象徵兩韓經濟合作的開城工業園區也隨後於當年2月關閉。兩韓交流中斷將近2年，期間北韓加速飛彈與核武研發的腳步。美國前總統歐巴馬卸任後，新總統川普宣布前朝對北韓採取「戰略性忍耐」政策告終，改成「最大限度施壓」。美國與南韓積極在朝鮮半島海域進行聯合軍演，川普與北韓之間的言詞交鋒，使東北亞緊張局勢繼續升高。

窮兵黷武的北韓現在看似已經掌握核武能力。但面臨國際上愈來愈嚴厲的制裁，限制石油供應及禁止北韓勞工在海外工作，其國計民生可謂雪上加霜。金正恩或許認為這非長久之計，因此決定把握南韓將舉行平昌冬奧的機會，朝南方遞出橄欖枝。

這麼做確實與南韓總統文在寅的心意不謀而合。文在寅歷來都主張透過對話來解決兩韓的問題，去年8月在就職百日記者會上，文在寅向國民保證「朝鮮半島不會發生戰爭」，川普向他承諾，未經南韓同意，不會向北韓動武。9月在聯合國大會，他向北韓伸出和平之手，表示非常歡迎北韓的選手參加冬奧。

長期陷於緊張局勢的朝鮮半島，終於迎來恢復對話、緩和局勢的一線曙光。即將在南韓平昌舉行的冬季奧運，成為緩和兩韓關係的契機。由於奧運日期與韓美聯合軍演重疊，南韓可能決定暫停軍演，中國大陸此前呼籲的「雙暫停」有機會實現。

(中國時報)