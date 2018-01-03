2030年 陸擁4艘航母打擊群

2018年01月03日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

日本《產經新聞》報導，大陸軍事人士透露，為提高在亞太地區的軍事影響力，將加速建造航母，計畫至2030年，建成由4艘航母組成的航母打擊群，並力爭將其中2艘建成核動力航母。

大陸「參考消息網」昨引述《產經新聞》西見由章題為〈中國到2030年將建4艘航母〉報導稱，為提高大陸在亞太地區的軍事影響力，將加速建造航母。大陸國家主席習近平此前曾提出「加快建設海洋強國」，如果大陸成為僅次於美國的「航母大國」，亞太的地區均勢將發生變化。

其中2艘具有核動力

報導引述大陸軍方人士稱，大陸目前計畫至2030年，建成由4艘航母組成的航母打擊群，並力爭將其中2艘建成核動力航母。

報導指出，大陸第一艘國產航母去年4月在遼寧省大連的造船廠下水，估計今年將進行試航。上海江南造船廠正在建造的第2艘國產航母，也很快就會下水，還計畫搭載最新式的電磁彈射裝置。而這2艘航母都是常規動力型航母。

據了解，在大連造船廠建造的第3艘航母將採用核反應堆，還有消息說，該航母已開始建造。

至於由蘇聯「瓦良格」號改建而成的遼寧艦，則被定位成訓練艦，並沒有被包括在這4艘航母計畫中。

值得一提的是，中國船舶重工集團去年12月舉辦「上海國際海事展」，展出以核能為動力的4艘民用船隻模型。當時就有大陸軍方人士指出，「這是在為開發核動力航母而進行技術驗證」。不過，最終是否採用核動力尚未定案。

報導還稱，中國如果在南海成功組建真正意義上的航母打擊群，其對抗美軍「反介入／區域拒止」能力將大大提高，與中國存在領土爭議的沿岸國家，軍事壓力也會迅速增大，甚至就連日本海上生命線也將受到威脅。

提高亞太軍事影響力

至於中國在東海的行動，軍事專家認為，「要攻擊日本，不需要航母」。但如果中國決定在以浙江省為基地的東海艦隊部署航母，東北亞的軍事緊張將加劇。

不過，隨著經濟高速增長結束，政府債務膨脹，需要花費巨大成本部署的航母打擊群也會帶來財政風險。有軍事專家提醒，對中國來說，對航母的資源投入，會帶來巨大的財政課題。

(中國時報)