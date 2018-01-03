東風17高超音速導彈 薩德剋星

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中國時報
李文輝／綜合報導

英國《每日星報》日前以〈時速7680英里中國超音速末日武器旨在毀滅瞄準北韓的導彈〉為題報導，軍事專家分析，大陸最新發展的高超音速武器，能破壞薩德雷達防禦系統，讓南韓無力防禦金正恩政權的核武器。

該報導指出，高超音速武器（HGV）是速度超過5馬赫（音速5倍）的武器，時速6000公里，每秒1.66公里。有兩大類型，一是巡航導彈，二是助推滑翔飛行器，陸東風17導彈屬於第二種。它是利用火箭動力突破大氣層，然後飛行器從彈頭脫落，用滑翔姿態返回大氣層。如同打水漂，不斷彈起、俯衝彈起，跳躍飛行。

報導稱，2013年以來，大陸正在開發能夠在14分鐘內到達美國西岸的飛行器。並在最新的軍用級風洞測試。東風17是高超音速導彈計畫的最新產品，已成功試驗7次高超音速滑翔飛行。時速約7680英里（12288公里），超過10馬赫。

香港《南華早報》也引述大陸軍事專家報導，大陸新式高超音速武器不僅挑戰美國，也能更加精準地擊中日本和印度。

日本《外交學者》去年12月29日報導，解放軍於去年11月1日和15日分別進行機密的彈道導彈測試。美方認為，這兩次試射不是單純的彈道導彈，而是東風16導彈的彈頭改裝為「高超音速滑翔飛行器」。美國情報機構相信，新導彈編號可能是東風17，連續兩次試射顯示，該導彈即將在2020年服役，成為世上首種量產的高超音速滑翔武器。

不過，美國專家表示，極速超過4馬赫的現代反彈道導彈（例如S-300系列、愛國者-3、紅旗-9等）都有機會攔截高超音速滑翔器。

(中國時報)

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