太敏感 港媒武統民調急撤

香港「鳳凰網」日前推出線上民調問網友，「大陸是否應該武統台灣？」短短時間內6萬人投票，高達92.55％力挺武統，僅7.45％網民表達要和平。但民調隨即被撤下，被認為是有關單位出手管控網上輿論。（摘自鳳凰網）

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中國時報
／綜合報導
民進黨重返執政後，大陸民間支持武統聲浪居高不下。圖為民眾在遊行中舉牌呼籲兩岸共享和平繁榮。（中新社）

儘管「和統」是大陸官方對台政策主軸，但近年大陸民間支持「武統」聲浪居高不下。香港「鳳凰網」日前推出線上民調問網友，「大陸是否應該武統台灣？」短短時間內6萬人投票，高達92.55％力挺武統，僅7.45％網民表達要和平。但民調隨即被撤下，被認為是有關單位出手管控網上輿論。

民進黨政府上任後，兩岸政治僵局難解，連帶使大陸民間「仇台」言論持續升溫。對比馬政府時期「武統論」僅是少數激進網民零星意見，如今卻已成大陸社會熱議的話題。日前，鳳凰網在網頁上進行線上民調，希望網友能夠對「大陸是否應該武統台灣？」表態。

或許該民調題目過於敏感，民調推出後不久就被關停，但據網友截圖，短時間內有近6萬人投票，且高達92.55％網友投下「要武統」的選項，只有7.45％支持「要和平」。

儘管中共總書記習近平在十九大報告中仍表明，解決台灣問題要繼續堅持「和平統一、一國兩制」，顯示「和平統一」仍是大陸官方主旋律。不過，網上一面倒的投票結果，也會給北京當局的對台政策造成一定壓力。

大陸官方、學界、乃至官媒近期對強硬解決台灣問題的呼聲從未間斷。大陸駐美公使李克新去年底談及美國會通過國防授權法、評估美台軍艦互訪時，就直接嗆聲：「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武統台灣之時」。

此外，大陸鷹派媒體《環球時報》更曾多次表達，大陸軍機必要時可隨時打破海峽中線，甚至飛越台灣，直言和平統一希望渺茫，北京應將「軍事鬥爭」列為對台政策主要選項。

值得關注的是，過去被視為鴿派學者的中國社科院台研所前所長周志懷也直接表明，「大陸加強軍事鬥爭的準備不是空話，可能會是新常態」。就連對台一貫友善的大陸全國人大前副委員長許嘉璐日前也強硬表示，大陸必須做好應對「天要下雨、娘要嫁人」的硬實力準備。

(中國時報)

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