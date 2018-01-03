台灣獨不了 武統論是沒定力

2018年01月03日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

民進黨政府上台後，兩岸關係陷入低迷，大陸民間武統聲音逐漸高漲。北京聯合大學台研院副院長李振廣表示，武統聲音高漲，其實代表了自信和定力不足，如果真正領會和理解了大陸國家主席習近平在中共十九大報告中的講話，就不會太緊張，「習的意思就是，大陸現在有這樣的實力，台灣根本獨不了，不需要著急」，大陸有實力維持未來5年台海基本穩定。

李振廣日前在一場座談會上解析習近平十九大報告中的涉台論述。他指出，前一陣子，「武統」話題弄得台灣人民非常緊張，且大陸「武統」的思潮也高漲。在這個大問題上，習在十九大報告中作出了回答，即「我們有堅定的意志，充分的信心，足夠的能力，來挫敗任何形式的台獨分裂活動」。

李振廣昨受訪表示，過去大陸是「有心殺賊，無力回天」，而如今有了「信心」「能力」，習在報告中談到大陸的軍事鬥爭準備取得了重大進展，這就是實力。大陸已將台灣圍在銅牆鐵壁之內，所以武統根本不用急，大陸有這樣的實力、能力，「台灣根本獨不了，大陸不需要著急」，這給大陸民眾、甚至是台灣的統派民眾一顆定心丸。

李振廣指出，「武統」的聲音高漲，其實代表了自信不足、沒有一定的定力，如果真正地去領會和理解了習在十九大報告中的講話，就不會太緊張，就會相信現在大陸有這樣的實力維持未來5年台海地區的基本穩定，任何「台獨」分裂圖謀都會被挫敗。

不過，李振廣表示，民進黨進行文化台獨、去中國化、打壓統派青年等，確實讓大陸民眾憤怒，而民眾直接的想法就是給民進黨「顏色瞧瞧」，自然武統聲浪高漲，這是可理解的。

(中國時報)