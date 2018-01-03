朝鮮半島特使 孔鉉佑升副外長

2018年01月03日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

新時代、新人事，大陸中央與地方省市2日發布一批省部級人事命令，朝鮮半島事務特別代表孔鉉佑躋身外交部副部長。吉林、福建、天津、重慶4省市長先代理、再補實。這次人事，近年得到重用的國防軍工系幹部，繼續紅火，曾先後任職中國兵器裝備集團公司的「兵工少帥」張國清；曾任上海副市長的工信部副部長唐登杰，都獲拔擢。按人事安排前例，將在稍後轉正。

孔鉉佑是朝鮮族，跟部長王毅一樣長期駐日，2015年6月升任部長助理，是「亞洲通」，幾個月前才成為大陸第2個朝鮮半島特使。

大陸國務院昨公布任免國家工作人員：

任命部分：孔鉉佑為外交部副部長；高翔為國家互聯網信息辦公室副主任；李樹深為中國科學院副院長；閻慶民為大陸證券監督管理委員會副主席；張軍為北京理工大學校長；李言榮為四川大學校長（副部長級）；吳普特為西北農林科技大學校長（副部長級）。

免職部分：已調任寧波市委書記鄭柵潔免去國台辦副主任職務；任賢良免去國家互聯網信息辦公室副主任職務；王恩哥免去中國科學院副院長職務；胡海岩免去北京理工大學校長職務；謝和平免去四川大學校長職務。

殷曉靜、林武免去香港中聯辦副主任職務；張通免去中央經濟責任審計工作聯席會議辦公室主任職務。

地方領導人部分：天津市委副書記張國清兼任天津代市長、重慶市委副書記唐良智任重慶市代市長、工信部副部長唐登杰任福建代省長、北京市委副書記景俊海任吉林代省長。

(中國時報)