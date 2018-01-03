防老契約有效判牙醫兒付2233萬

2018年01月03日 04:10 中國時報 林偉信 、 徐養齡 ／綜合報導 ／綜合報導

羅姓婦人離婚後，獨自辛苦地栽培2個兒子學成畢業當牙醫開業，她擔心養兒無法防老，與兒子簽立協議書，要求兒子開業後，歸還她付出的扶養費，好讓她安心養老，但次子主張契約無效拒絕給付，2人因此對簿公堂。最高法院認定協議書有效，2日駁回上訴，判決兒子須履約給付母親2233萬788元確定。

舉債養2兒 栽培念哈佛

該牙醫師診所位於新竹黃金商圈地段，平時生意興隆，加上標榜哈佛學歷，看診病患相當多，不過該案纏訟至今多年，牙醫仍不願受訪，昨低調不回應。

羅婦提告指出，她在30多年前出資於新竹開設牙醫診所由丈夫經營，與丈夫離婚後，將全部希望都放在栽培2個兒子身上，舉債共5012萬元讓他們順利完成學業成為牙醫師，她並與兒子簽定「養兒防老」協議書，約定兒子當醫生執業後，須返還她扶養所付出的金錢。

次子拒付錢 老母憤提告

協議書記載，羅婦的前夫對於孩子的經濟、生活起居、學業全不負責，她耗盡精神、金錢，單親獨自栽培兒子，惟恐老來仰人鼻息，2個兒子自力更生後，要把收入純利的60%，按月逐次攤還積欠她的費用，2兒子共要付5012萬多元。

羅婦因次子拒絕依協議內容給付，憤而提告。她主張，次子大學的花費包括有機米、黑毛豬、冬夏被、桌燈、註冊費、書錢、房租、女佣費用，次子取得牙醫資格且自行開診，應依照當初簽立的協議書內容還她2500萬元。

簽約已成年 上訴被駁回

兒子辯稱，簽協議時他只是20歲的大學生，協議書約定他清償母親支付的扶養費用，但這是養育子女花費的時間、心神換算的金錢，父母與子女也不是金錢借貸及雇傭關係，協議書內容背離社會道德觀念、違背公序良俗屬於無效，他不願意給付。

高院更一審認為，羅婦和次子簽訂協議書時，其子已成年，且他收入優渥，羅婦要求並未影響其生活，不採信辯詞，依協議書內容規定計算他的收入純利後，判他須給付母親2233萬788元，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中國時報)