防老契約有效判牙醫兒付2233萬

遭母親指控背棄約定的牙醫，平時診間生意興隆，看診病患川流不息。（徐養齡攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

羅姓婦人離婚後，獨自辛苦地栽培2個兒子學成畢業當牙醫開業，她擔心養兒無法防老，與兒子簽立協議書，要求兒子開業後，歸還她付出的扶養費，好讓她安心養老，但次子主張契約無效拒絕給付，2人因此對簿公堂。最高法院認定協議書有效，2日駁回上訴，判決兒子須履約給付母親2233萬788元確定。

舉債養2兒 栽培念哈佛

該牙醫師診所位於新竹黃金商圈地段，平時生意興隆，加上標榜哈佛學歷，看診病患相當多，不過該案纏訟至今多年，牙醫仍不願受訪，昨低調不回應。

羅婦提告指出，她在30多年前出資於新竹開設牙醫診所由丈夫經營，與丈夫離婚後，將全部希望都放在栽培2個兒子身上，舉債共5012萬元讓他們順利完成學業成為牙醫師，她並與兒子簽定「養兒防老」協議書，約定兒子當醫生執業後，須返還她扶養所付出的金錢。

次子拒付錢 老母憤提告

協議書記載，羅婦的前夫對於孩子的經濟、生活起居、學業全不負責，她耗盡精神、金錢，單親獨自栽培兒子，惟恐老來仰人鼻息，2個兒子自力更生後，要把收入純利的60%，按月逐次攤還積欠她的費用，2兒子共要付5012萬多元。

羅婦因次子拒絕依協議內容給付，憤而提告。她主張，次子大學的花費包括有機米、黑毛豬、冬夏被、桌燈、註冊費、書錢、房租、女佣費用，次子取得牙醫資格且自行開診，應依照當初簽立的協議書內容還她2500萬元。

簽約已成年 上訴被駁回

兒子辯稱，簽協議時他只是20歲的大學生，協議書約定他清償母親支付的扶養費用，但這是養育子女花費的時間、心神換算的金錢，父母與子女也不是金錢借貸及雇傭關係，協議書內容背離社會道德觀念、違背公序良俗屬於無效，他不願意給付。

高院更一審認為，羅婦和次子簽訂協議書時，其子已成年，且他收入優渥，羅婦要求並未影響其生活，不採信辯詞，依協議書內容規定計算他的收入純利後，判他須給付母親2233萬788元，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中國時報)

陸客假商務入境 代辦重判4年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。