陸客假商務入境 代辦重判4年

不少大陸人曾假商務交流來台自由行，警方就曾逮捕大學畢業的陸女，以此方式來台賣淫，因一炮而紅遭警方逮捕、遣返。（移民署提供）

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中國時報
／台北報導

前台灣企業經理人協進會祕書長張景雲、理事張希聖父子，與建明旅行社業務李子奕，假借代辦大陸人士來台短期商務交流為由，讓陸客來台自由行，台北地院審理後，依違反《兩岸人民關係條例》，重判張景雲父子各有期徒刑4年；李子奕判刑2年6月，沒收犯罪所得1萬8000元。本案可上訴。

張景雲、張希聖2009年4月到10月間，為使大陸人民以假借商務名義入境來台，利用在協進會辦理邀請陸客來台商務交流機會，由張景雲指示張希聖在申請表蓋上協進會、理事長的印章，向移民署遞件，以從事商務活動為理由，讓20多名陸客非法來台。

李子奕則為圖每申請1名大陸人民許可入境成功可獲1000元報酬，拿著張景雲父子製作完成，使大陸地區人民符合商務交流名義申請入境台灣條件的不實文書，由他到移民署遞件審查。

張景雲在北院審理時辯稱，協進會只是代辦平台，陸客來台是否從事商務活動，並不知情；張希聖則說，只是拿協進會大小章在文件上用印，陸客是否從事商務活動他不知情。

合議庭調查發現，除國內商務機構、技術有關同業公會並未邀請陸客來台，就連表格上填寫的陸客來台投宿飯店，也查無訂房或登記入住紀錄；還有陸客以團體申請來台參訪，入境時間各不相同，顯然與團體參訪無關。

合議庭認為，張景雲3人以不實文件協助大陸人士申請來台從事觀光旅遊等活動，假造虛偽商務參訪、考察許可入境事由，對台灣的安全及社經秩序造成潛在影響，李子奕因認罪判刑2年半；張景雲父子則各判刑4年。

(中國時報)

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