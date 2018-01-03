誤傳76性侵犯個資 女警記過法辦

2018年01月03日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

台南市警局婦幼隊女警日前承辦「性侵高再犯危險人數公告」時，因眼疾看不清，竟將「性侵再犯危險公告名冊」裡的76名性侵犯個資，公告在婦幼隊官網達42天，市警局獲報後趕緊將檔案下架，依洩密罪將女警記一大過處分，並函送台南地檢法辦。

據了解，該女警在去年11月10日誤傳的性侵再犯危險公告名冊內容，包含曾在台南犯下性侵案嫌犯的名字、出生年月日、身分證字號、地址、再犯程度等個資，部分已結案、低再犯風險者也在名單中，市警局同年12月21日獲報後，隨即將該檔案下架、展開調查。

該女警為特考班畢業，從警約10年，承辦性侵害相關業務已4、5年，去年因雙眼視差大動手術矯正，但眼睛仍有部分後遺症，竟在承辦業務時不慎出錯。女警得知鑄下大錯也相當後悔難過。

台南市警局表示，2日召開會議討論人事懲處，雖女警因眼疾不適一時失察，但仍觸犯洩漏國防以外之機密罪，且觸法情節明確，予以一大過處分，調離現職，並函送台南地檢署偵辦。警方也同步追查下載過該檔案的電腦IP位址，呼籲民眾請立即刪除，切勿轉傳，以免觸法。

性侵犯罪者資訊是否公開一直備受爭議，美國依《梅根法案》規定各州需公布性罪犯和騷擾兒童罪犯的檔案，並告知性侵前科者入住的社區，將有性侵兒童前科者公開，提供民眾查詢、預防保護兒童。

台灣兒童、少女遭性侵的案件時有所聞，且部分屬於性侵累犯，立法院雖在2005年、2011年參考美國《梅根法案》修訂性侵害犯罪加害人登記制度，但僅止於由主管機關建立全台性侵犯的檔案資料，並對犯罪者以電子腳鐐追蹤、保安處分等，未提供民眾查詢。

(中國時報)