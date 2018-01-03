誤傳76性侵犯個資 女警記過法辦

友善列印
中國時報
／台南報導

台南市警局婦幼隊女警日前承辦「性侵高再犯危險人數公告」時，因眼疾看不清，竟將「性侵再犯危險公告名冊」裡的76名性侵犯個資，公告在婦幼隊官網達42天，市警局獲報後趕緊將檔案下架，依洩密罪將女警記一大過處分，並函送台南地檢法辦。

據了解，該女警在去年11月10日誤傳的性侵再犯危險公告名冊內容，包含曾在台南犯下性侵案嫌犯的名字、出生年月日、身分證字號、地址、再犯程度等個資，部分已結案、低再犯風險者也在名單中，市警局同年12月21日獲報後，隨即將該檔案下架、展開調查。

該女警為特考班畢業，從警約10年，承辦性侵害相關業務已4、5年，去年因雙眼視差大動手術矯正，但眼睛仍有部分後遺症，竟在承辦業務時不慎出錯。女警得知鑄下大錯也相當後悔難過。

台南市警局表示，2日召開會議討論人事懲處，雖女警因眼疾不適一時失察，但仍觸犯洩漏國防以外之機密罪，且觸法情節明確，予以一大過處分，調離現職，並函送台南地檢署偵辦。警方也同步追查下載過該檔案的電腦IP位址，呼籲民眾請立即刪除，切勿轉傳，以免觸法。

性侵犯罪者資訊是否公開一直備受爭議，美國依《梅根法案》規定各州需公布性罪犯和騷擾兒童罪犯的檔案，並告知性侵前科者入住的社區，將有性侵兒童前科者公開，提供民眾查詢、預防保護兒童。

台灣兒童、少女遭性侵的案件時有所聞，且部分屬於性侵累犯，立法院雖在2005年、2011年參考美國《梅根法案》修訂性侵害犯罪加害人登記制度，但僅止於由主管機關建立全台性侵犯的檔案資料，並對犯罪者以電子腳鐐追蹤、保安處分等，未提供民眾查詢。

(中國時報)

陸客假商務入境 代辦重判4年 離婚婦攜男嬰燒炭身亡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。