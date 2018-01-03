詐騙宣傳商品 盜用美女主播影片

2018年01月03日 04:10 中國時報 陳柏安／台北報導

擁有「文青攝影師」等封號的穆川申，在台灣婚攝及外拍圈頗具知名度，日前他被爆透過外拍舉辦群交趴，還流出一系列「6女戰7男」的鹹溼照片，本刊調查，自稱師承日本知名情色攝影師荒木經惟的穆川申，已舉辦多次「群交趴」，更主動在網路慫恿女模參加，參與的男士除了要收費新台幣8000元，還要先傳照片「驗鵰」。穆川申每辦一場，進帳至少新台幣5萬元，甚至會親自上陣。檢警懷疑，穆川申根本就是透過舉辦群交趴，吸金順便滿足性慾，現已積極蒐證並分案調查。

近來台灣吹起盜用名人影片，替不肖商人宣傳商品的歪風，繼張惠妹等一票藝人後，具專業形象的新聞主播也淪為受害者。有讀者向本刊檢舉，指多家電視台的新聞畫面都遭移花接木，目前已有中視的蔣育圻、方彥迪、侯乃榕，加上TVBS蘇宗怡和夏嘉璐、台視鄔凱雯等，至少6位美女主播無端成了犧牲者；各家電視台已蒐集資料，準備提告。

「亂神」立委黃國昌去年允諾，將爭取新北市萬里區6所中小學的2018年營養午餐費補助，孰料台電的補助金至今仍沒到位，黃與經濟部長沈榮津卻在立院詢答時，反指「台電願意補助，但區公所沒申請。」萬里區長謝文祥氣得出示申請公文，打臉黃沒到地方了解狀況。經濟部國營會主任胡文中說，公所11月6日申請專案補助，因違反立院主決議才遭駁回。本月中旬之前，促協金及後端基金補貼差額的半數可望核定，屆時看公所如何分配，經濟部已簽報通知公所申請的公文。本刊詢問黃國昌有關議員、區長及里長的說法，至截稿仍無回應。本期附贈「千萬直播主」倪辰跨頁美照！精采內容詳見今天上市《周刊王》。

(中國時報)