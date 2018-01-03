貓纜漲價2年 人次少61萬

2018年01月03日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

貓纜漲價後運量持續下滑，有民眾上個月晚間7點搭乘貓纜，周邊空無一人。（讀者提供）

貓空纜車連年虧損超過1億元，2016年初起調漲票價，外地遊客最高票價從50元漲到120元，儘管因此減少5000多萬元虧損，漲價後運量卻持續下滑，去年總運量約210萬人次，比2015年漲價前的271.3萬人次共減少61萬人次。議員何志偉認為，市府不能只想著貓纜財務平衡，需考量貓空整體發展，採創新作法開拓商機。

貓纜啟用邁入第11年，過去每年虧損約1億元，多數搭乘者為外縣市、外國遊客，北市民使用比例僅2成，營運虧損卻由市民納稅錢埋單。為此，台北市長柯文哲上任後，將貓纜定位為「休閒交通工具」，採市民和外地遊客差別費率，2016年2月起將3站全票從50元調高到120元，市民則維持單程50元。

去年虧損恐會增加

北捷統計，2015年貓纜漲價前，全年運量為271.3萬人次，2016年總運量220.1萬人次，共下滑19％、約51萬人次，去年運量再降，只剩下210萬人次。

不過，由於外地遊客票價漲2.4倍，2016年營收增加8500萬元，扣除營運成本後，讓貓纜每年虧損減少5500萬元，去年財務統計尚未出爐，但搭乘人數較漲價第一年減少10萬人，虧損恐會增加。

北捷貓纜主任趙宗威表示，去年運量再降10萬人次，主要是因魯冰花季開得不好，加上年底一直下雨，天候因素影響大。近2年運量下滑不完全是票價因素，陸客限縮也有影響，且漲價後票收增加68％，對貓纜永續經營有助益。

創新行銷三貓觀光

趙宗威說，現在多數旅客都是為搭纜車而搭，體驗後短期內不會回流，長遠還是要提升「三貓」地區吸引力，北捷會持續行銷活動、與周邊店家合作、推動深度旅遊。

何志偉認為，貓纜漲價後運量下滑，服務水準相對要提升，且也須思考創新方式行銷，否則若每年都減少10萬人，長遠營運還是會出狀況。另外，三貓計畫喊半天，仍看不到成效，市府不能只會數銅板，應加強貓空整體經濟發展。

(中國時報)