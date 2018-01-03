動保員怒譙 給2萬叫人賭命

2018年01月03日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新增捕蜂捉蛇業務，有動保員直呼吃不消。（葉德正翻攝）

新北市捕蜂捉蛇業務元旦起全面回歸動保處，但新北市余姓動保員卻在臉書痛批，警消月薪7萬都不願捕蜂捉蛇，「給我2萬多塊就叫我拿命去賭，當我們白癡嗎？」新北市動保處強調，捕蜂捉蛇業務是配合中央政策執行，不僅有採購相關配備也有教育訓練，更積極爭取危險加給，保障同仁安全。

專業不足 又無危險加給

余姓動保員在臉書指出，新北市一年有5000件動物救援，但救援人員只有32人，還要負責流浪動物捕捉、動保案、動物醫院查核、寵物業查核、甚至連任何人撿到動物，一通電話就必須到府收送，連毒雞蛋也是他們去查。

余指出，這些事情做下來，一個月只領2萬多，為的就是這些動物為了愛，「我喜歡、我甘之如飴」，但現增加平均1年1萬多件的捕蜂捉蛇，被狗咬被貓咬他習以為常，「但被蛇咬到是會死人的！」余說，消防隊危險加給他沒有，消防隊千萬撫卹他沒有，消防隊的2000人力他沒有，對蛇與蜂的專業他們也都沒有，「那你不是叫我去送死嗎？」

動保處長陳淵泉說，新北動物救援案加上捕蜂捉蛇，整年案件量1萬6千多件，平均一天44件，32名編制動保員加上外包36人，平均一組2人每班8小時處理3至4案件量，工作量有經過計算。

陳淵泉說，不管是消防局、農業局或捕蜂達人執行，都有其危險性，除每3個月邀消防局、捕蜂捉蛇專家及民間達人進行教育訓練，也依照專家、達人建議採購配備，保障同仁安全。

教育訓練 委託民間達人

陳淵泉說，確認同仁具備專業能力之前，捕蜂業務全數委由民間達人處理，初期由民間達人先行帶領同仁摘除簡易型蜂巢，採師徒制教授，根據複雜性、危險性案件，也將透過類似義警、義消的「在地達人」，協助處理。

動保處已多次向中央爭取危險加給，將再次強力爭取。

(中國時報)