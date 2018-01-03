張芳麗角逐國民黨基隆市長初選

2018年01月03日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

國民黨基隆市黨部2日進行基市長候選人提名登記公告，由中央評議委員張通榮（右）、市黨部書記長蔡智潁（左），將公告書張貼於公布欄上。（國民黨基隆市黨部提供）

國民黨基隆市長初選3日起至5日開放辦理領表登記，而基隆市議會前議長、現任議員張芳麗，也在2日宣布將參加初選，讓原先由基隆議長、國民黨基隆市黨部主委宋瑋莉、前移民署長謝立功、前駐紐西蘭大使介文汲三人競爭的局面，呈現「4搶1」狀態，國民黨預計1月中下旬完成民調初選作業。

4搶1局面 1月完成民調

張芳麗表示，自己已在基隆從政31年，從最基層的里長開始做起，也曾擔任過議長，連任了6屆議員，對基隆市政非常了解，基隆需要什麼都已在她的腦海裡，對於初選勝選非常有信心。

「市長林右昌對於許多市政規畫都像放煙火一樣就沒了！」張芳麗批評林右昌執政3年多，雖然有做一些事情，但並沒有對基隆市民有實質幫助，也沒有實質規畫，就像放煙火一樣沒了，實在是浪費錢。

而對於其他候選人，張芳麗表示「不予置評」，黨內都有提名的機制，不管經過初選後派出誰，希望大家都能一起來幫忙，並團結一致。

批林右昌執政像放煙火

張芳麗曾擔任過基隆市2屆里長及6屆議員，並曾在基隆市議會第16屆議長補選中，成為基隆首位女議長，今年更邁入議員生涯第24年，同時兼任基隆市議會國民黨團書記長。

國民黨基隆市黨部書記長蔡智潁表示，中央把基市長提名作業列為第2梯次，是希望國民黨通過提名人選，協調整合全黨力量團結一致，期許今年把基隆市長贏回來，讓綠地變藍天。

(中國時報)