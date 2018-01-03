光化學監測站 即時把關空汙

2018年01月03日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

光化學評估監測站能監測包括54種臭氧前驅物及光化學有機汙染物、紫外線、酸雨濃度等。（賴佑維攝）

行政院環保署和桃園市政府合作，在平鎮區設立全國第10座光化學評估監測站，能監測包括54種臭氧前驅物及光化學有機汙染物、紫外線、酸雨濃度等汙染物質，讓環境治理能更智慧、透明化，民眾透過手機還能即時得知環境品質資訊。

可偵測54種汙染物

桃園市長鄭文燦表示，光化學評估監測站可偵測54種臭氧前驅物及光化學有機汙染物，功能強大。光化學監測站若要有效運作，需要空氣品質監測站的輔助，因此平鎮區的光化站與空氣品質監測站雙雙設於復旦里暨復興里的集會所頂樓。

全方位環境即時通

行政院環保署長李應元則說，透過「環境即時通」APP可以了解桃園空氣品質狀況，環境保護工作也要透明化，未來全國將陸續設置1萬1000個空氣盒子，桃園觀音地區目前有100個空氣盒子，預計將再增設400個。結合環檢警合作，把環境保護工作做得更好。李應元也籲民眾中秋節少烤肉，春節少金、少香、少煙，鼓勵多用綠色運輸。

有利推動汙染防制

李應元也說， 氣候變遷、空氣汙染是世界性的現象，而印度次大陸、中國大陸還有東南亞是汙染較嚴重的地方，兩岸可以彼此互相學習，如果把健康議題，當成人民最關切的民生問題而不是政治問題，彼此來溝通、探討應是可安排的。

環保局長沈志修表示，空氣品質攸關你我，而空氣品質的監測資料是推動空氣汙染防制最重要的參考依據。因此空氣品質監測站的運作，在空間配置、儀器品質、平時維護等方面，都需嚴格要求，才能獲得精確、完整、可靠的監測數據。桃園目前已有10座空品監測站，民眾只要使用安卓系統的智慧型手機，下載「桃園市環境資訊APP」，就可即時獲得最新的空氣品質指標值。

(中國時報)