外籍看護求去 反控雇主施虐

2018年01月03日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

罹患小兒麻痺肌肉萎縮症的彰化縣連姓婦人，為照顧癱瘓的先生聘雇菲籍女看護，但女看護疑似不適應，反指控她施虐，工作不到幾天就要求轉換雇主，連婦2日向縣議員曹嘉豪哭訴，聲稱遭女看護誣陷，並質疑政府縱容，導致先生的照護出現空窗期。

哭訴遭看護誣陷 好無奈

彰化縣府勞工處長吳蘭梅指出，該名外籍看護工是自己要求轉換雇主，經勞工處兩次協調也獲雇主同意，並已成功轉出，依規定連婦在去年12月16日就可重新申請再聘，應該連婦有誤解。至於類似照護空窗案例，縣府將向勞動部反映，設法彌補。

曹嘉豪指出，62歲陳先生6年前因工傷癱瘓臥床，原本是由連姓妻子照料，但禍不單行，連婦的雙腳近幾年也陸續發病，不良於行，由於自身難保，只好透過仲介公司申請菲律賓籍的看護來照顧先生。

連婦聲淚俱下說，42歲女看護疑似無法適應工作，去年9月報到後就頻頻喊頭痛、身體不舒服，有時還在半夜哭喊，後來竟投訴遭虐待，要求轉換雇主，而勞工處派員關切協調，卻只聽信片面說詞，接著同年11月28日，女看護就被帶走。

自顧不暇處處難 快崩潰

連婦說，自己無力照顧重癱夫，重新申請外籍看護還要花時間，臨時要找養護機構收容也有困難，種種壓力，讓她幾乎崩潰。

曹嘉豪表示，家中有失能者，最棘手的就是照護空窗，現行有關外籍看護工的規定盡是「懲罰雇主」條款，讓無辜的雇主無所適從，呼籲政府勞工單位要設法解決，讓「長照政策」更完備。

(中國時報)