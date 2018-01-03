雲林6萬噸底渣 年底前去化

雲林縣府今年將啟動垃圾分篩造粒做法，第一步是透過人工把不能燒的垃圾都篩掉（左），落實減量；縣府並將今年回運的垃圾底渣（右）全數運用於縣府及中央政府發包公共工程。（周麗蘭攝、本報資料照片）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣2017年還有3萬噸垃圾底渣還未運用，2018年回運的底渣比例維持180％，將新增3萬噸，環保局表示，全縣一年道路工程可去化約3萬至4萬噸底渣，其餘向中央請求協助，6萬噸底渣估計今年應該可以打平。

180％回運率 負擔大

2017年雲林回運的垃圾底渣暫置在口湖鄉、古坑鄉、虎尾鎮共5000多公噸，其中口湖、古坑已消化完，虎尾鎮剩2000多公噸。

環保署原擬規範底渣回運率20％為上限，遭有焚化爐的縣市政府反對，2018年可能維持180％回運率不變，雲縣每日委外焚化210公噸垃圾，負擔頗大。

環保局代理局長張喬維表示，當初1：1.8的換算是一個單純的垃圾處理費計算公式，並未考慮垃圾轉運及其他成本，情急之下算出來的，希望中央再召集有焚化爐的縣市研商降低。

張喬維表示，如果中央統一去化底渣，全台公共工程一年的需要量是夠的，目前底渣仍由各縣市優先自行處理，雲縣去年、今年累積6萬噸底渣，雲林縣公共工程消化量約3至4萬公噸，其餘將請求中央幫忙。

張喬維指出，今年適合運用底渣的道路工程，依照工程規範都將使用40％底渣取代級配。

加強回收 落實減量

雲林縣垃圾委外焚化遭遇困難，縣長李進勇2日表示，環保署有垃圾統一調度權限，但沒發揮效果，縣內垃圾累積3萬噸，除加強資源回收，降低焚燒量，未來還會設置2座生廚餘轉運站。

張喬維指出，參考歐洲的經驗持續朝向「生物機械處理」模式，將會雇工把不適合燃燒的垃圾篩分掉，其餘造粒做成燃料，預估半年後上路。

(中國時報)

外籍看護求去 反控雇主施虐 墾丁跨年連假 人潮少2成

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。