雲林6萬噸底渣 年底前去化

2018年01月03日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣2017年還有3萬噸垃圾底渣還未運用，2018年回運的底渣比例維持180％，將新增3萬噸，環保局表示，全縣一年道路工程可去化約3萬至4萬噸底渣，其餘向中央請求協助，6萬噸底渣估計今年應該可以打平。

180％回運率 負擔大

2017年雲林回運的垃圾底渣暫置在口湖鄉、古坑鄉、虎尾鎮共5000多公噸，其中口湖、古坑已消化完，虎尾鎮剩2000多公噸。

環保署原擬規範底渣回運率20％為上限，遭有焚化爐的縣市政府反對，2018年可能維持180％回運率不變，雲縣每日委外焚化210公噸垃圾，負擔頗大。

環保局代理局長張喬維表示，當初1：1.8的換算是一個單純的垃圾處理費計算公式，並未考慮垃圾轉運及其他成本，情急之下算出來的，希望中央再召集有焚化爐的縣市研商降低。

張喬維表示，如果中央統一去化底渣，全台公共工程一年的需要量是夠的，目前底渣仍由各縣市優先自行處理，雲縣去年、今年累積6萬噸底渣，雲林縣公共工程消化量約3至4萬公噸，其餘將請求中央幫忙。

張喬維指出，今年適合運用底渣的道路工程，依照工程規範都將使用40％底渣取代級配。

加強回收 落實減量

雲林縣垃圾委外焚化遭遇困難，縣長李進勇2日表示，環保署有垃圾統一調度權限，但沒發揮效果，縣內垃圾累積3萬噸，除加強資源回收，降低焚燒量，未來還會設置2座生廚餘轉運站。

張喬維指出，參考歐洲的經驗持續朝向「生物機械處理」模式，將會雇工把不適合燃燒的垃圾篩分掉，其餘造粒做成燃料，預估半年後上路。

(中國時報)