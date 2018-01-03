墾丁跨年連假 人潮少2成

墾丁負面新聞不斷，許多網友認為物價太高又沒特色。（潘建志攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

墾丁魅力不再？今年元旦連假，造訪墾丁人潮比去年減少兩成，過去一房難求的景象不在，許多民宿出現空房，甚至還降價求售。有業者認為因為更多縣市及景點舉辦跨年活動，讓民眾選擇更多；也有業者認為和大環境有關，也對未來墾丁觀光前景悲觀。

根據屏東縣政府警察局交通大隊統計，今年元旦連假屏鵝公路南下車輛共8萬1804車次，比去年9萬3220車次少；其中推估約只有3萬左右車次造訪恆春半島，其他都是轉往台東，相較去年4萬8000車次進恆春少了許多。

車潮往台東 住房率衰退

從住房率來看也同樣衰退。墾丁福華總經理張積光說，雖然今年龍磐公園迎曙光縣政府有辦表演及摸彩等活動，迎曙光人潮未減，但整體觀光人數及住房率都比去年少2成，不少南部遊客也選擇當日來回，減少住宿支出。

林姓民宿業者表示，過去跨年夜幾乎都會客滿，今年卻有許多民宿在跨年夜掛出「尚有空房」牌子，甚至打折吸引散客。他說，這幾年跨年活動遍地開花，除了地方政府辦活動拚政績，各處景點也爭辦活動吸引人潮，遊客有更多選擇，自然產生排擠。

張積光說，墾丁雖然有送最後一道夕陽及迎第一道曙光活動，但因缺少大型場地無法舉辦跨年活動，在這幾年跨年活動熱絡的情況看來，仍對墾丁造成影響。另外就是大環境的問題，包括一例一休、年金改革、大陸客等政策上的問題，對於觀光的影響從去年持續到今年。

旅遊業慘澹 恐影響選舉

他說，希望政府能加強國內旅遊，否則繼續下去國內旅遊會很慘，許多業者也對政府很不滿，明年是選舉年，一定會對執政黨選票造成影響。

(中國時報)

雲林6萬噸底渣 年底前去化 三貓計畫難產 違建問題卡關

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。