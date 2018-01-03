墾丁跨年連假 人潮少2成

2018年01月03日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

墾丁魅力不再？今年元旦連假，造訪墾丁人潮比去年減少兩成，過去一房難求的景象不在，許多民宿出現空房，甚至還降價求售。有業者認為因為更多縣市及景點舉辦跨年活動，讓民眾選擇更多；也有業者認為和大環境有關，也對未來墾丁觀光前景悲觀。

根據屏東縣政府警察局交通大隊統計，今年元旦連假屏鵝公路南下車輛共8萬1804車次，比去年9萬3220車次少；其中推估約只有3萬左右車次造訪恆春半島，其他都是轉往台東，相較去年4萬8000車次進恆春少了許多。

車潮往台東 住房率衰退

從住房率來看也同樣衰退。墾丁福華總經理張積光說，雖然今年龍磐公園迎曙光縣政府有辦表演及摸彩等活動，迎曙光人潮未減，但整體觀光人數及住房率都比去年少2成，不少南部遊客也選擇當日來回，減少住宿支出。

林姓民宿業者表示，過去跨年夜幾乎都會客滿，今年卻有許多民宿在跨年夜掛出「尚有空房」牌子，甚至打折吸引散客。他說，這幾年跨年活動遍地開花，除了地方政府辦活動拚政績，各處景點也爭辦活動吸引人潮，遊客有更多選擇，自然產生排擠。

張積光說，墾丁雖然有送最後一道夕陽及迎第一道曙光活動，但因缺少大型場地無法舉辦跨年活動，在這幾年跨年活動熱絡的情況看來，仍對墾丁造成影響。另外就是大環境的問題，包括一例一休、年金改革、大陸客等政策上的問題，對於觀光的影響從去年持續到今年。

旅遊業慘澹 恐影響選舉

他說，希望政府能加強國內旅遊，否則繼續下去國內旅遊會很慘，許多業者也對政府很不滿，明年是選舉年，一定會對執政黨選票造成影響。

(中國時報)