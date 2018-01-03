三貓計畫難產 違建問題卡關

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲上任後，繼續推動整合貓空、貓纜和大貓熊的「三貓計畫」，計畫將貓空地區打造成台北休閒後花園，不過，2年多來，除了產發局畫設「休閒農業區」有進展，店家違建合法化問題依舊卡關，市府尚未提出新方案，加上貓纜運量持續下滑，短期內恐難振興貓空經濟。

貓空1970年指定為保護區，只有8戶是合法房舍，山上60多戶茶館、民宿和土雞城等店家多是既存違建，柯市府依循2004年訂下的都市計畫變更方案，協助店家將違建變更用地取得合法使照，但相關程序繁雜，市府又提不出新的解套方案，導致柯任內進展緩慢，至今無店家合法化。

都發局都市規劃科長葉家源說，很多申請案還在程序中，中間有很多道關卡，包括送都市設計審議、個別都市計畫變更，還要送內政部審議，府內仍在作業中，有相關進度或新方案會再對外說明。

另外，產發局去年向中央提出申請，在貓空山上道路旁劃設100公頃的「休閒農業區」，農業發展科長劉永修說，預計這周會收到正式核准函，未來既有合法房舍可經營民宿，能帶動當地產業發展，區內店家也可提出相關產業計畫，向中央和市府申請經費補助，以社區概念推動產業發展。

至於貓空商圈振興部分，商業處商業輔導科長蔡立韋說，這幾年有舉辦豐茶祭，搭配導覽、遊程等活動，除了店家和茶攤本身，也針對周邊步道、壺穴等特色景點，規畫5條小旅行路線，希望帶動造訪人潮。

(中國時報)

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