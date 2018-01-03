新聞透視－回歸真專業 建立完整訓練制度

2018年01月03日 04:10 中國時報 葉德正

過去由消防負責的捕蜂捉蛇回歸農政，消防人員大聲讚好，遠比消防人員弱勢的動保員只能無奈感嘆，動物問題本來就是門專業，無論從防疫、危險等角度，未經完整訓練硬承接任務簡直玩命，與其爭論到底由誰負責，建立一套完整人員訓練制度，訓練「真正」專業人員，才能徹底解決問題。

早年民眾遇到危及生命危險的毒蛇、猛蜂時，大多「就地正法」，但動保意識逐年抬頭，隨意殘殺野生動物還可能觸法，也讓人力吃緊的消防員、動保員疲於奔命。

過去承攬大部分捕蜂捉蛇的消防員，其實也並非專業動保人士，且欠缺適當經費、裝備、訓練及人力，不但造成業務量更為沉重，更時傳消防員因捕蜂捉蛇安全受到威脅。

但就在中央政府決定將業務移轉農政希望「回歸專業」時，卻也沒考慮到，大部分動保員人過去處理案件多半是貓狗與保育類動物，鮮少接觸可能致死的捕蜂、抓蛇業務，要他們臨時「硬吃」這種可能危及生命的工作，未免強人所難。但如果連農政單位都不專業，政府單位還有哪個單位能處理？

光是動物屍體都可能造成防疫網崩解，造成生態危機，遑論可能造成救援人員生命危險的活體動物，這也都是政府單位不可忽視的大事。

目前動保單位除了找來民間達人或由民間專業公司承攬業務之外，追根究柢，就是要建立一套完整人員訓練制度，才能對症下藥，維護人與動物間的平衡。

(中國時報)