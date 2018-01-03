新聞透視－回歸真專業 建立完整訓練制度

友善列印
中國時報

過去由消防負責的捕蜂捉蛇回歸農政，消防人員大聲讚好，遠比消防人員弱勢的動保員只能無奈感嘆，動物問題本來就是門專業，無論從防疫、危險等角度，未經完整訓練硬承接任務簡直玩命，與其爭論到底由誰負責，建立一套完整人員訓練制度，訓練「真正」專業人員，才能徹底解決問題。

早年民眾遇到危及生命危險的毒蛇、猛蜂時，大多「就地正法」，但動保意識逐年抬頭，隨意殘殺野生動物還可能觸法，也讓人力吃緊的消防員、動保員疲於奔命。

過去承攬大部分捕蜂捉蛇的消防員，其實也並非專業動保人士，且欠缺適當經費、裝備、訓練及人力，不但造成業務量更為沉重，更時傳消防員因捕蜂捉蛇安全受到威脅。

但就在中央政府決定將業務移轉農政希望「回歸專業」時，卻也沒考慮到，大部分動保員人過去處理案件多半是貓狗與保育類動物，鮮少接觸可能致死的捕蜂、抓蛇業務，要他們臨時「硬吃」這種可能危及生命的工作，未免強人所難。但如果連農政單位都不專業，政府單位還有哪個單位能處理？

光是動物屍體都可能造成防疫網崩解，造成生態危機，遑論可能造成救援人員生命危險的活體動物，這也都是政府單位不可忽視的大事。

目前動保單位除了找來民間達人或由民間專業公司承攬業務之外，追根究柢，就是要建立一套完整人員訓練制度，才能對症下藥，維護人與動物間的平衡。

(中國時報)

三貓計畫難產 違建問題卡關 宜縣府祕書游憲廷 接農業處長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。