宜縣府祕書游憲廷 接農業處長

2018年01月03日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

2018年上班第一天，宜蘭代理縣長陳金德2日在縣務會議宣布新一波的縣府人事調動，工商旅遊處處長陳長偉調任工策會總幹事、工旅處長由縣長隨行祕書李岳儒接任、縣府府本部（縣長室）祕書游憲廷轉任農業處處長、 原工策會總幹事李守正則調任府本部機要祕書，而這也是陳金德上任之後的第二波人事調動。陳金德表示，這只是對縣府人事做了一點微調，與選舉無關。

陳金德先前提出的農舍政策引發爭議，甚至讓前任農業處長陳德星因此辭職。陳金德這波人事異動，特別讓縣長室祕書游憲廷轉任農業處處長。

陳金德指示，自己任期到今年底，未來1年的代理縣長期間，縣府同仁要能充分理解施政目標「要讓縣民安居樂業」；陳還說，讓人民安居樂業是任何的執政者都要放在心上的事情，一定要有相關作為來找回或贏回縣民對縣府的信賴。

陳金德並指出，很多縣民都在反映有關申請證照縣府的作業時間過久，審查程序太過冗長，縣府內部的相關單位應併行審查，解決效率不彰問題；此外，民眾依法受到保障的權利、權益，每個單位都必須念茲在茲，不能輕易以若干不完整的程序或法規侵犯了民眾的權益。

陳金德另表示，縣府團隊對於縣府的重大政策態度要明確，例如市地重劃案究竟是採「公辦」或「自辦」問題，既然縣府的立場要採公辦，相關單位、人員就要全力以赴對外界說明，不要有模糊空間。

(中國時報)