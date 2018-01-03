搭配無人機偵測儀 更機動

2018年01月03日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市人口多達218萬，加上市內工業區將近30個，民生、工業都有一定的揮發性有機物排放，除了設立光化學評估監測站。桃園市政府環保局也和中原大學產學合作，開發無人機搭載空汙偵測儀，不但更機動，也能即時得知空汙狀況。

環保署指出，包含經濟部工業區有7處，市府開發工業園區3處，都市計畫工業區2處，民營企業報編工業園區14處等，加上人口達218萬，民生工業均有一定的揮發性有機物排放。

中原大學環控防災科技中心主任張達德指出，目前研發的無人機屬於客製化機具，可載重近10公斤物體。無人機升空後，每30秒可紀錄12筆數據，包含監測的時間、高度、GPS座標、溼度、溫度、PM1.0、PM2.5、PM10、一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫、總揮發性有機化合物。

張達德說，若請坊間環工公司到定點取樣回實驗室測試分析，1次約1萬元不等。若是無人機出動，不但一次可以獲得多筆數據，成本應可大幅降低，且涵蓋範圍更廣，並非單點單次的數據。

他補充，定點監測站受限於位置、高度固定，而無人機監測則可不定時依不同地點需求做不同高度的空氣品質監測及數據分析，相當具有彈性及機動性。目前環控防災科技中心已有1台無人機及空汙偵測儀，新設備也在準備，可為更多地區做空汙把關。

(中國時報)