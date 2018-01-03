長照缺口 政府應積極填空

連姓婦人（坐輪椅）2日向縣議員曹嘉豪（左）哭訴陳情，指現行外籍看護的聘雇規定易生照護空窗期。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

國內失能者的照護，不乏仰賴外籍看護工，但聘雇的外籍看護工因休長假或逃走，都可能出現照護空窗期，這一直是困擾失能者與家屬的課題，政府要積極設法找出「填空」對策，否則長照2.0還是有缺口。

台灣引進外籍看護工行之有年，相關規定不斷修正與進步，不過，有過聘雇外籍看護的雇主幾乎都有同樣擔憂，那就是「看護工請長假」、或突然「不想做」，立即衍生的照護空窗，讓人束手。

彰化縣議員曹嘉豪受理陳情案，妻子行動不便，才花錢申請外籍看護工照顧臥床的先生，結果，看護工來台不久，就要求轉換雇主，辜且不論理由合不合理，連婦立即面臨困境是事實，這種案例從來沒斷過。

曹嘉豪說，多數失能者家屬選擇聘雇外籍看護，主要考量是經濟，如將失能者轉送養護中心或聘雇本國看護，花費可能是外籍看護的2倍，不是每戶人家都負擔得起。

即使政府提供有短期「居家服務」，但收費不便宜、時間受限制、人力也嫌不足，無法滿足需求；有家屬還為此被迫找非法外籍看護工因應，還可能成為助長非法移工的行為。

縣府勞工處長吳蘭梅表示，外籍看護工轉出，雇主要重新申請，最慢要花2個月，這對需要被照顧的失能者及家屬，都是漫長等待，這個習題要解決。

「政府有同理心，問題早解決！」曹嘉豪不諱言，失能者的需要與面對的困難點，政府如像這樣的照護空窗都無法處理，長照2.0要落實，恐怕只是說說。

(中國時報)

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